03 декабря 2023, 13:16

Россиянам рассказали о новых бронебойных пулях для винтовки ОСВ-96

РИА «Новости»
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Новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули позволяют винтовке ОСВ-96 пробивать бронетранспортеры стран НАТО. Об этом заявил специалист ЦКИБ СОО Алексей Матвеев в эфире телеканала «Звезда».

Новинку произвел филиал Тульского КБП «Высокоточных комплексов» Ростеха. Благодаря небольшому числу элементов в пуле уменьшаются ошибки «нестабильности» при стрельбе, отметил Матвеев.

«Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она сделана, выточена из цельного прута стали», - рассказал специалист о характеристиках разработки.

Новинка может поразить легкий бронеавтомобиль на расстоянии до двух километров, а для более серьезных целей дистанция поражения составляет 1,5 километра. Матвеев добавил, что пуля пробьет с расстояния 100 метров борт западного БТР с усиленной броней.

Ранее российские инженеры разработали модуль дистанционного управления танковым пулеметом. Платформа позволяет оператору на расстоянии до одного километра наблюдать и атаковать цели.

Ростех Оружие
02 декабря 2023, 12:22
Сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РСЗО создали в России
РИА «Новости»
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Тульское научно-производственное объединение «Сплав» запатентовало усовершенствованный сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня. Он обладает улучшенными характеристиками точности и аэробаллистическими характеристиками, а также увеличенной дальностью стрельбы.

«Указанный положительный эффект подтвержден летно-конструкторскими испытаниями образцов сверхзвуковых реактивных снарядов, выполненных в соответствии с предлагаемым изобретением», - процитировал RT описание изобретения к патенту.

Усовершенствовать снаряд удалось в частности благодаря выбору соотношения геометрических параметров носовой части корпуса и аэродинамических рулей.

НПО «Сплав» имени Ганичева произвело уже около 50 РСЗО для российских сухопутных войск, ВКС и ВМФ.

Ранее компания «АрморАура» из Сколкова вместе с новосибирскими коллегами создала бронежилеты с помощью лазерно-плазменных технологий. Пульсирующая лазерная плазма придает изделию новые свойства. Бронежилеты с пластинами уже испытали в Московской области и ДНР. Изделие оказалось надежным и работоспособным.

Оружие Армия
01 декабря 2023, 21:15
Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России. Она составит два миллиона 209 тысяч 130 единиц, сообщили в Кремле.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих», - отметили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поручил правительству выделить Минобороны средства из федерального бюджета для реализации этой задачи.

Предыдущий указ об установлении численности от 25 августа 2022 года признали утратившим силу. Новый документ вступил в силу со дня подписания.

Законы Владимир Путин Армия
01 декабря 2023, 18:45
Более 452 тысяч россиян приняли на военную службу — Медведев
РИА «Новости»
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На военную службу в 2023 году приняли более 452 тысяч россиян. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на странице в соцсети «ВКонтакте».

«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек», - рассказал политик.

Зампредседателя Совета безопасности добавил, что в Москве, Севастополе, Чечне системно подошли к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск. В столице подготовили много сервисов, которые стали моделями для работы в других регионах. Он добавил, что в Москве «работа хорошо отлажена».

По словам Дмитрия Медведева, в Севастополе работа тоже идет активно, несмотря на непростые условия. Многие военные в этом городе заключили контракты.

Благодаря руководству Чечни из республики на службу пошли более 30 тысяч человек.

«В республике большая работа ведется по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач», - уточнил Медведев.

Ранее британские СМИ предостерегли Европу от конфликта c Россией. Возможный исход противостояния государств сравнили с падением Священной Римской империи.

Дмитрий Медведев Россия Армия
01 декабря 2023, 07:23
Поставку Украине планирующих дальнобойных снарядов GLSDB отложили во второй раз
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Первую крупную партию планирующих высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB отправят на Украину не раньше 2024 года. Поставку отложили во второй раз, сообщило агентство Reuters.

Компания Boeing прошлой осенью предложила Пентагону закупить GLSDB для Украины. Первую крупную партию реактивных снарядов планировали поставить весной, но потом решили сделать это до конца 2023 года.

Источники агентства заявили, что сроки снова изменили. В США подрядчики отправят бомбы в конце декабря. Американские военные испытают их и только тогда передадут Украине. Это займет еще несколько месяцев.

Реактивные снаряды наземного базирования малого диаметра GLSDB адаптировали для нанесения ударов с расстояния 160 километров. Эти снаряды заменят ракеты ATACMS той же дальности, которые поставили в ограниченном количестве.

Для собственной армии в США создадут улучшенную версию этих ракет - Precision Strike Missile. Их выпуском занялась компания Lockheed Martin.

США Ракеты Пентагон Оружие Украина

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