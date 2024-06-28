Россия начнет производить ракеты средней и меньшей дальности

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Динамика создания и модернизации кораблей для Военного-морского флота России набрала темпы. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.

«В 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля, в 2023 году - 33, в 2024 планируется передать более 40», - сказал глава государства.

По его словам, флот не только вводит в строй новые корабли и получает современные виды вооружений. Технику ремонтируют и проводят ее глубокую модернизацию.

«Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей», - подчеркнул президент.

Ранее на успехи российских кораблестроителей обратил внимание обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу. По его словам, новый российский фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплотил в себе требования к новому поколению военных кораблей.