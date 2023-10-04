Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета

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«Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам и передачу указанных сведений в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», - сказано в постановлении.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил к апрелю 2024 года сформировать государственный информресурс с актуальными документами воинского учета.

С 1 октября в России в тестовом режиме должны заработать два онлайн-реестра. Один из них - реестр воинского учета.

«Известия» рассказали, как будут работать ресурсы и откуда туда будут попадать сведения.