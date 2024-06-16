Рейд по поиску уклонистов от воинского учета провели в Балашихе
Военные следователи вместе с полицейскими провели рейд в Балашихе и выявили 131 уклониста от службы в армии. Об этом сообщил источник 360.ru.
С 3 по 10 июня правоохранители проводили проверки в общежитиях, хостелах, на рынках и производственных предприятиях.
«В ходе рейдов выявлено 131 человек, которые уклонились от исполнения обязанностей по воинскому учету», - рассказал источник.
На каждого мужчину составили протоколы об административном правонарушении. Также правоохранители выявляли тех, кто находится в городе с нарушением регистрации.
Ранее более 50 иностранных работников задержали на рынках в Петербурге. Всего полицейские проверили более 350 иностранцев. На следующей неделе президент России Владимир Путин собирается провести совещание по миграционной политике.