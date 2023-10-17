Рекомендации по реабилитации бойцов СВО с хроническими болезнями разработают в России
Межведомственная рабочая группа при Минздраве России выпустит рекомендации по реабилитации участников спецоперации не только после ранений, но и при наличии не связанных с ними хронических заболеваний. Замминистра здравоохранения Евгений Камкин объявил об этом на круглом столе в Совфеде, сообщил ТАСС.
«[Рабочая группа] подготовит рекомендации по комплексной реабилитации бывших военнослужащих, нуждающихся в оказании медицинской реабилитации <…>, которая учитывала бы особенности оказания помощи с учетом имеющихся сопутствующих патологий, хронических заболеваний, <…> не возникших в результате полученных травм», - сказал он.
Над рекомендациями поработают специалисты разных ведомств, не только Минздрава. Евгений Камкин заявил, что они учтут опыт ведущих федеральных национальных исследовательских медцентров.
Реабилитацию участников спецоперации организовали в разных регионах России, в том числе на базе санатория «Дугино» Смоленской области и «Ясенки» Подмосковья. В последнем с начала 2023 года 21-дневный курс прошли 76 военнослужащих.