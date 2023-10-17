Рекомендации по реабилитации бойцов СВО с хроническими болезнями разработают в России

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«[Рабочая группа] подготовит рекомендации по комплексной реабилитации бывших военнослужащих, нуждающихся в оказании медицинской реабилитации <…>, которая учитывала бы особенности оказания помощи с учетом имеющихся сопутствующих патологий, хронических заболеваний, <…> не возникших в результате полученных травм», - сказал он.

Над рекомендациями поработают специалисты разных ведомств, не только Минздрава. Евгений Камкин заявил, что они учтут опыт ведущих федеральных национальных исследовательских медцентров.

Реабилитацию участников спецоперации организовали в разных регионах России, в том числе на базе санатория «Дугино» Смоленской области и «Ясенки» Подмосковья. В последнем с начала 2023 года 21-дневный курс прошли 76 военнослужащих.