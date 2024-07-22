Редкую модификацию танка Т-90 с литой башней заметили в России

Авторы публикации обратили внимание на фотографию боевой машины с литой башней, которая говорит о принадлежности танка к ранней серии. Такие машины встречаются очень редко.

Т-90 «Владимир» стал серийным вариантом танка объект 188. Его взяли на вооружение в 1992 году. Боевую машину оснастили системой управления огнем, динамической защитой «Контакт-5», а также комплексом оптико-электронного подавления «Штора».

Журналисты Forbes назвали Россию страной с самой большой огневой мощью. По данным СМИ, у ВС РФ в три раза больше артиллерийских орудий, чем у США.

В начале июля российские артиллеристы уничтожили танк Abrams в зоне спецоперации. Военные использовали высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь».