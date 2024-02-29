Развитие ОПК поможет нарастить научный и технологический потенциал России
Оборонно-промышленный комплекс России необходимо развить таким образом, чтобы нарастить научный и технологический потенциал страны. В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что при работе в этом направлении стоит рационально распределять ресурсы.
«Наша задача - так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны», - сказал он.
Глава государства призвал максимально рационально распределять ресурсы. Путин также указал на необходимость выстроить эффективную экономику ВС России.
«Добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов», - обратил он внимание.
В ходе выступления президент отметил, что российская армия за последние года получила огромный опыт и стала намного сильнее.