Разработчик российских безэкипажных катеров заявил о готовности начать серийный выпуск «Одуванчика»

«Значительные компетенции наработаны за минувшие годы, и сегодня мы как никогда готовы к выполнению таких заказов. Значительные вложения денежных средств <…> дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов», - сказал он.

Предприятие, по словам директора, готово к старту серийного производства, которое планировали начать в 2024 году. Даниленко отметил, что опытную партию уже отправили в зону СВО, и если испытания пройдут успешно, начнут выпуск.

Быстроходные безэкипажные катера-носители «Одуванчик» смогут развивать скорость до 80 километров в час и нести взрывчатку весом свыше 600 килограммов. KMZ объявил о выходе первой партии из 10 дронов в конце 2023 года. Военные смогут использовать их не только в качестве камикадзе, но и как платформу для воздушных беспилотников.