Ракету «Ярс» запустили с Плесецка на учениях сил сдерживания

Кроме того, с атомных подводных крейсеров, находившихся в Баренцевом и Охотском морях, выпустили ракеты «Синева» и «Булава», а с самолетов дальней авиации Ту-95 - крылатые ракеты. Все они поразили намеченные цели на полигоне Кура на Камчатке.

Руководил тренировкой лично президент Владимир Путин.

В конце сентября в России обновили ядерную доктрину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эту меру зеркальным ответом противникам России. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что от любой страны, которая попытается нанести по России превентивный удар, «останется просто мокрое место».