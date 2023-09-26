Ракету «Корнет» успешно применили для уничтожения лучших западных танков

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«Российская пехота широко использует различные варианты противотанковой управляемой ракеты „Корнет“, которая доказала свою способность уничтожать лучшие бронированные танки Украины», - заявил автор статьи.

Уязвимыми оказались как британские Challenger , так и немецкие Leopard , даже при ударе по самой крепкой лобовой броне. Свою эффективность «Корнет» доказал в сентябре в боях на территории Запорожской области, когда российская разведгруппа вывела из строя танк из Германии и захватила выжившего водителя-механика экипажа , который говорил по-немецки.

Китайское издание Sohu назвало ПТРК «Корнет» мощным вооружением, которое опозорило британские танки Challenger в зоне проведения спецоперации.

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