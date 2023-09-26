Ракету «Корнет» успешно применили для уничтожения лучших западных танков
Российская армия применила для уничтожения западной техники в зоне проведения спецоперации противотанковые управляемые ракеты «Корнет». Они оказались эффективными против лучших импортных бронемашин, заявило издание Military Watch Magazine.
«Российская пехота широко использует различные варианты противотанковой управляемой ракеты „Корнет“, которая доказала свою способность уничтожать лучшие бронированные танки Украины», - заявил автор статьи.
Уязвимыми оказались как британские Challenger , так и немецкие Leopard , даже при ударе по самой крепкой лобовой броне. Свою эффективность «Корнет» доказал в сентябре в боях на территории Запорожской области, когда российская разведгруппа вывела из строя танк из Германии и захватила выжившего водителя-механика экипажа , который говорил по-немецки.
Китайское издание Sohu назвало ПТРК «Корнет» мощным вооружением, которое опозорило британские танки Challenger в зоне проведения спецоперации.
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