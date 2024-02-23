Работникам прокуратуры и следственных органов предложили предоставить отсрочку от призыва
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва в ряды российской армии служащих в органах и организациях прокуратуры и следственных органах и учреждениях Следственного комитета. Текст документа разместили в электронной базе ГД.
Поправки предложили внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». По новому закону отсрочку от воинской службы предоставят гражданам с высшим образованием и специальными званиями на время такой службы.
В случае, если Госдума одобрит законопроект с поправками, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Программисты и другие сотрудники аккредитованных IT-компаний смогут получить отсрочку от службы в армии на весеннем призыве 2024 года. Для получения отсрочки должны выполняться ряд требований - возраст, образование, время работы и даже продолжительность рабочего дня.