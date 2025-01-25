«Пылал сильно». Летчик с позывным Комиссар рассказал, за что получил три ордена Мужества

Комиссар рассказал, как выполнил одно из значимых заданий командования. В составе двух экипажей летчик атаковал украинский военный аэродром и прибывший на него транспортный самолет Ан-124 с техникой. Задание выполнили всего за час, отметил летчик, так как надо было успеть до того, как техника разъедется с летного поля.

«Когда мы запустили управляемые ракеты, самолет как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», - рассказал Комиссар.

Двух летчиков и двух штурманов представили к награде.

А первый орден Мужества летчик получил в Сирии. Тогда в момент остановки двух двигателей во время захода на посадку смог благополучно посадить самолет. Комиссар не стал катапультироваться до последнего и сохранил машину. По его признанию, он сам не понял, как смог это сделать в условиях плохой видимости.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества внештатному корреспонденту «Известий» Александру Мартемьянову, погибшему при атаке дрона в ДНР.

Российский военный летчик с позывным Комиссар рассказал RT , за какие заслуги получил три ордена Мужества. За время спецоперации у него было более 300 вылетов, 70% заканчивались полным поражением целей.