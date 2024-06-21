21 июня 2024, 15:56

Путин заявил о продолжении совершенствования армии России

РИА «Новости»
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Россия продолжит совершенствовать Вооруженные силы с учетом новых рисков и вызовов, заявил президент Владимир Путин. Оборонная политика страны, по его словам, будет выстраиваться с упором на передовые технологии, науку и последние тенденции в сфере вооруженной борьбы, военной стратегии и тактики.

В этом процессе опорой, безусловно, станет колоссальный боевой опыт, полученный в ходе спецоперации, указал глава государства. Отдельно он выделил задачи, связанные с беспилотной авиацией и поставками в ВС новейшей техники.

«В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем связи», - указал Путин.

Также, по его словам, российские специалисты будут продолжать работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которая сегодня массово идет в серийное производство.

«В наших планах и дальнейшее развитие ядерной триады », - подчеркнул он.

Оружие Владимир Путин
20 июня 2024, 13:12
Белоусов пригрозил наказанием за срыв сроков сдачи жилья для военных
РИА «Новости»
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Под личный контроль взял строительство домов и инфраструктуры в военном городке 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота министр обороны России Андрей Белоусов. В ходе поездки на Дальний Восток он проверил ход идущих работ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить возведение в срок домов, казарм для размещения солдат, а также складов для оружия и военной техники.

Министру доложили, что до 1 декабря 2025 года в военном городке появятся три места для расположения 400 солдат и столовая на тысячу мест. На втором этапе работ в военном городке построят еще три казармы, спортивный комплекс, а также склад для техники и ремонта.

«Я взял на личный контроль эту стройку, будете мне ежемесячно докладывать количество механизмов, количество людей. И только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша личная уголовная ответственность», - заявил Белоусов, обращаясь к руководителю организации военно-строительного комплекса.

После глава оборонного ведомства проверил, в каких условиях живет личный состав бригады, и пообщался с военными.

На минувшей неделе министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин обсудили вопросы помощи регионов войскам, а также увеличение поставок беспилотников. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в ходе дополнительных закупок экипировки, средств радиоэлектронной борьбы, дронов и бронезащиты нужно привести все к большему единообразию.

Строительство Военные Россия Андрей Белоусов
16 июня 2024, 15:40
Рейд по поиску уклонистов от воинского учета провели в Балашихе
РИА «Новости»
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Военные следователи вместе с полицейскими провели рейд в Балашихе и выявили 131 уклониста от службы в армии. Об этом сообщил источник 360.ru.

С 3 по 10 июня правоохранители проводили проверки в общежитиях, хостелах, на рынках и производственных предприятиях.

«В ходе рейдов выявлено 131 человек, которые уклонились от исполнения обязанностей по воинскому учету», - рассказал источник.

На каждого мужчину составили протоколы об административном правонарушении. Также правоохранители выявляли тех, кто находится в городе с нарушением регистрации.

Ранее более 50 иностранных работников задержали на рынках в Петербурге. Всего полицейские проверили более 350 иностранцев. На следующей неделе президент России Владимир Путин собирается провести совещание по миграционной политике.

Мигранты Военные Мужчины Балашиха Армия
15 июня 2024, 11:28
Путин присвоил имя Героя СССР Леонова 389-му разведпункту спецназначения
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование имени дважды Героя Советского Союза, разведчика Виктора Николаевича Леонова. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 389-го разведывательного пункта специального назначения», - следует из документа.

Указ вступил в силу 14 июня.

Также почетные наименования «гвардейский» присвоили 1466-му и 1472-му мотострелковым полкам. До этого их получили 17-я артиллерийская бригада большой мощности и 29-я общевойсковая Армия.

Ранее Путин присвоил звания 44 офицерам. Один из них - командующий группировкой «Восток» Андрей Кузьменко - стал генерал-полковником. Петр Болгарев, Дмитрий Клименко и Михаил Кособоков получили звания генерал-лейтенант.

СССР Россия Владимир Путин Армия
13 июня 2024, 08:52
Российские конструкторы создали компактный пулемет ПКZ
РИА «Новости»
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Отечественные конструкторы разработали 7,62-миллиметровый компактный пулемет ПКZ. Об этом сообщили «Известия».

Разработчиком выступило пермское конструкторское бюро «Лаби». Как отметили специалисты, пулемет будет востребован в бою в стесненных условиях. Длина ПКZ составила 850 миллиметров, а вес - около семи килограммов без короба с патронами. Он на 1,5 килограмма легче пулемета ПКМ.

Главный конструктор Андрей Малков подчеркнул, что по техническому заданию новинку нужно было сделать такой, чтобы ее можно было незаметно носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой.

«На СВО первыми стараются поразить бойцов с „длинным черным веслом“, то есть пулеметчиков и снайперов. Это тут же снижает огневую мощь и возможности подразделения», - уточнил он.

Военный эксперт Алексей Леонков заверил, что новый пулемет будет пользоваться популярностью в штурмовых подразделениях. Для штурма окопов и боев в городской среде нужна интенсивность и кучность стрельбы. Новый пулемет это сможет обеспечить, добавил Леонков.

В начале июня стало известно, что российские инженеры разработали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша». Его разработкой занимался входящий в Ростех холдинг «Высокоточные комплексы».

Стрельба Ростех Военные

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