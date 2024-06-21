Путин заявил о продолжении совершенствования армии России

В этом процессе опорой, безусловно, станет колоссальный боевой опыт, полученный в ходе спецоперации, указал глава государства. Отдельно он выделил задачи, связанные с беспилотной авиацией и поставками в ВС новейшей техники.

«В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем связи», - указал Путин.

Также, по его словам, российские специалисты будут продолжать работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которая сегодня массово идет в серийное производство.

«В наших планах и дальнейшее развитие ядерной триады », - подчеркнул он.