Путин указал на загруженность предприятий ОПК

«Что касается предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе в Туле, то у них заказов под завязку», - сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит увеличивать объем заказов на производство вооружений, чтобы восполнять свои запасы.

«ОПК России показывает хорошие качество и темпы работы», - заключил он.

Ранее президент назвал весомым вклад сферы оборонно-промышленного комплекса в достижение победы России. По его словам, на предприятиях и заводах ОПК в настоящее время трудятся около трех миллионов человек.

Также он отметил, что государство успешно экспортирует в другие страны военное оборудование , а в 2023 году заработало на этом миллиарды долларов.