Путин указал на загруженность предприятий ОПК
Отечественные предприятия ОПК в настоящее время загружены «под завязку», у них большое количество военных заказов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле.
«Что касается предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе в Туле, то у них заказов под завязку», - сказал он.
Путин подчеркнул, что Россия продолжит увеличивать объем заказов на производство вооружений, чтобы восполнять свои запасы.
«ОПК России показывает хорошие качество и темпы работы», - заключил он.
Ранее президент назвал весомым вклад сферы оборонно-промышленного комплекса в достижение победы России. По его словам, на предприятиях и заводах ОПК в настоящее время трудятся около трех миллионов человек.
Также он отметил, что государство успешно экспортирует в другие страны военное оборудование , а в 2023 году заработало на этом миллиарды долларов.