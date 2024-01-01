Путин указал на уникальность российской армии

«Таких средств, как у российской армии, нет ни у одной другой», - заявил он.

Путин отметил, что в настоящее время Вооруженным силам требуется больше средств для подавления беспилотных летательных аппаратов на поле боя.

«Способности и возможности армии России продолжают кратно возрастать», - добавил глава государства.

Ранее президент отметил, что в зоне специальной операции начала меняться ситуация. По его словам, противник начал сдуваться и терять переданные ему западные ресурсы.

При этом они подчеркнул, что российские войска проводят все штурмовые действия только после плотного огневого поражения украинских позиций.