01 января 2024, 15:28

Путин указал на уникальность российской армии

Пресс-служба Минобороны
Читайте нас в: Google Новости

Российские Вооруженные силы обладают такими образцами вооружений, которых нет ни у одной другой. Об этом на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского сказал президент Владимир Путин.

«Таких средств, как у российской армии, нет ни у одной другой», - заявил он.

Путин отметил, что в настоящее время Вооруженным силам требуется больше средств для подавления беспилотных летательных аппаратов на поле боя.

«Способности и возможности армии России продолжают кратно возрастать», - добавил глава государства.

Ранее президент отметил, что в зоне специальной операции начала меняться ситуация. По его словам, противник начал сдуваться и терять переданные ему западные ресурсы.

При этом они подчеркнул, что российские войска проводят все штурмовые действия только после плотного огневого поражения украинских позиций.

Владимир Путин Армия
01 января 2024, 05:25
Право на отсрочку от призыва для работников IT-компаний продлили до 30 лет
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Право на получение отсрочки от призыва для людей, трудящихся в аккредитованных IT-компаниях, теперь предоставляется до достижения ими 30 лет, на время работы в этих фирмах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Изменения вступили в силу с 1 января 2024 года. Распоряжение подписал российский лидер Владимира Путина 4 сентября 2023 года.

До этого право на получение отсрочки для таких людей предоставляли до 27 лет. Изменения ввели из-за повышения верхней границы призывного возраста в РФ с 1 января с 27 до 30 лет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что право отсрочки от частичной мобилизации в России получили 834 224 человека , 256 тысяч из которых работают в IT-сфере. Также отсрочку получили 170 тысяч сотрудников банковской системы. Кроме этого, на службу не призвали специалистов из отрасли сельского хозяйства, СМИ, энергетики и других сфер.

Еще 6 декабря стало известно о появлении в электронной базе Госдумы документа с поправками к № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно протоколу, граждане России призывного возраста получат возможность проходить срочную службу в органах ФСБ.

Военные Россия
01 января 2024, 01:30
Предельный возраст пребывания в запасе повысили для ряда воинских званий в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
С 1 января 2024 года на пять лет повысился предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Поправки в закон президент России Владимир Путин подписал в июле 2023 года.

Для первого разряда предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда - с 45 до 50 лет, для третьего разряда - с 50 до 55 лет.

Военнообязанный, находящийся в запасе, при достижении предельного возраста снимается с воинского учета и переводится в отставку.

По новому закону также увеличен предельный возраст пребывания находящихся в запасе граждан в мобилизационном резерве. Для резервистов высшего офицерского ранга он составит 70 лет, для старших офицеров - 65 лет, для младших офицеров - 60 лет.

Полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета будет возможен только с 2025 года. Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности, сообщили в Минцифры России.

Законы Россия
29 декабря 2023, 06:31
«Сблизился, поставил на атаку». Российский летчик спугнул ударную группу ВСУ
Пресс-служба Минобороны
Читайте нас в: Google Новости
В зоне проведения спецоперации истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России сопроводил бомбардировщики и прикрыл их от нападения. Во время одного из вылетов он спугнул ударную группу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили «Известия».

Летчик рассказал об очередном боевом вылете. Его Су-35 прикрывал бомбардировщики во время задания. В какой-то момент он заметил ударную группу противника и решил действовать.

«Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи», - рассказал военнослужащий.

В результате российские бомбардировщики благополучно завершили операцию и вернулись на аэродром вылета. Су-35 выполнил свою задачу и прикрыл их от украинской авиации.

Истребительная авиация сбила украинский Су-25 над Краматорском. Еще два таких самолета перехватили средствами ПВО два самолета Су-25 в районе Токаревки Херсонской области и Новогригоровки Запорожской области.

Истребители Военные Самолеты Армия
28 декабря 2023, 10:26
Системы РЭБ назвали важным преимуществом России перед Украиной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Системы радиоэлектронной борьбы обеспечили России надежную защиту и техническое преимущество перед Вооруженными силами Украины. Об этом заявил колумнист The Daily Telegraph Джо Барнс.

«Сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, передаваемая в небо над полем боя, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту», - сказал он.

По мнению журналиста, благодаря системам РЭБ российские войска в технологическом плане заняли более выгодную позицию. Они глушили радиочастоты и шифровали системы наведения, из-за чего украинские беспилотники и реактивные снаряды HIMARS почти не попадали в цель.

ВСУ, по информации Джо Барнса, не смогли противостоять российским системам. Несмотря на военную помощь с Запада, они так и не получили средства противодействия РЭБ противника. Опасаясь утечки технологий, США запретили такие поставки.

Войскам России удалось заблокировать одно из самых мощных средств наблюдения США. Бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что с помощью американской системы пытались просканировать Крым.

Беспилотники Оружие Армия Импортозамещение

Новости по теме