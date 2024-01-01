Путин указал на уникальность российской армии
Российские Вооруженные силы обладают такими образцами вооружений, которых нет ни у одной другой. Об этом на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского сказал президент Владимир Путин.
«Таких средств, как у российской армии, нет ни у одной другой», - заявил он.
Путин отметил, что в настоящее время Вооруженным силам требуется больше средств для подавления беспилотных летательных аппаратов на поле боя.
«Способности и возможности армии России продолжают кратно возрастать», - добавил глава государства.
Ранее президент отметил, что в зоне специальной операции начала меняться ситуация. По его словам, противник начал сдуваться и терять переданные ему западные ресурсы.
При этом они подчеркнул, что российские войска проводят все штурмовые действия только после плотного огневого поражения украинских позиций.