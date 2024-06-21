Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады России

«В наших планах - дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире», - сказал глава государства.

Он также отметил, что вопрос равной и неделимой безопасности Евразии важен для всех , в том числе стран ЕС и государств НАТО.

Россия, обратил внимание Путин, готова широко и на международном уровне обсуждать ключевые и жизненно важные темы как с партнерами - по ШОС, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, - так и с другими международными объединениями.

На пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам президент отмечал, что Россия допускает внесение изменений в ядерную доктрину на фоне обсуждений применения ядерного оружия.