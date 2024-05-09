Путин призвал военных минимизировать потери на поле боя

Он подчеркнул, что такие встречи для него имеют большое значение, поэтому он станет говорить откровенно и рассчитывает на такую же честность со стороны собеседников.

«Рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач», - заявил Путин.