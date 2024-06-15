Путин присвоил имя Героя СССР Леонова 389-му разведпункту спецназначения

Отечественные конструкторы разработали 7,62-миллиметровый компактный пулемет ПКZ. Об этом сообщили «Известия».

Разработчиком выступило пермское конструкторское бюро «Лаби». Как отметили специалисты, пулемет будет востребован в бою в стесненных условиях. Длина ПКZ составила 850 миллиметров, а вес - около семи килограммов без короба с патронами. Он на 1,5 килограмма легче пулемета ПКМ.

Главный конструктор Андрей Малков подчеркнул, что по техническому заданию новинку нужно было сделать такой, чтобы ее можно было незаметно носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой.

«На СВО первыми стараются поразить бойцов с „длинным черным веслом“, то есть пулеметчиков и снайперов. Это тут же снижает огневую мощь и возможности подразделения», - уточнил он.

Военный эксперт Алексей Леонков заверил, что новый пулемет будет пользоваться популярностью в штурмовых подразделениях. Для штурма окопов и боев в городской среде нужна интенсивность и кучность стрельбы. Новый пулемет это сможет обеспечить, добавил Леонков.

В начале июня стало известно, что российские инженеры разработали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша». Его разработкой занимался входящий в Ростех холдинг «Высокоточные комплексы».