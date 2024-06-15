Путин присвоил имя Героя СССР Леонова 389-му разведпункту спецназначения
Президент Владимир Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование имени дважды Героя Советского Союза, разведчика Виктора Николаевича Леонова. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«В целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 389-го разведывательного пункта специального назначения», - следует из документа.
Указ вступил в силу 14 июня.
Также почетные наименования «гвардейский» присвоили 1466-му и 1472-му мотострелковым полкам. До этого их получили 17-я артиллерийская бригада большой мощности и 29-я общевойсковая Армия.
Ранее Путин присвоил звания 44 офицерам. Один из них - командующий группировкой «Восток» Андрей Кузьменко - стал генерал-полковником. Петр Болгарев, Дмитрий Клименко и Михаил Кособоков получили звания генерал-лейтенант.