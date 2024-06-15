15 июня 2024, 11:28

Путин присвоил имя Героя СССР Леонова 389-му разведпункту спецназначения

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование имени дважды Героя Советского Союза, разведчика Виктора Николаевича Леонова. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 389-го разведывательного пункта специального назначения», - следует из документа.

Указ вступил в силу 14 июня.

Также почетные наименования «гвардейский» присвоили 1466-му и 1472-му мотострелковым полкам. До этого их получили 17-я артиллерийская бригада большой мощности и 29-я общевойсковая Армия.

Ранее Путин присвоил звания 44 офицерам. Один из них - командующий группировкой «Восток» Андрей Кузьменко - стал генерал-полковником. Петр Болгарев, Дмитрий Клименко и Михаил Кособоков получили звания генерал-лейтенант.

СССР Россия Владимир Путин Армия
13 июня 2024, 08:52
Российские конструкторы создали компактный пулемет ПКZ
РИА «Новости»
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Отечественные конструкторы разработали 7,62-миллиметровый компактный пулемет ПКZ. Об этом сообщили «Известия».

Разработчиком выступило пермское конструкторское бюро «Лаби». Как отметили специалисты, пулемет будет востребован в бою в стесненных условиях. Длина ПКZ составила 850 миллиметров, а вес - около семи килограммов без короба с патронами. Он на 1,5 килограмма легче пулемета ПКМ.

Главный конструктор Андрей Малков подчеркнул, что по техническому заданию новинку нужно было сделать такой, чтобы ее можно было незаметно носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой.

«На СВО первыми стараются поразить бойцов с „длинным черным веслом“, то есть пулеметчиков и снайперов. Это тут же снижает огневую мощь и возможности подразделения», - уточнил он.

Военный эксперт Алексей Леонков заверил, что новый пулемет будет пользоваться популярностью в штурмовых подразделениях. Для штурма окопов и боев в городской среде нужна интенсивность и кучность стрельбы. Новый пулемет это сможет обеспечить, добавил Леонков.

В начале июня стало известно, что российские инженеры разработали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша». Его разработкой занимался входящий в Ростех холдинг «Высокоточные комплексы».

Стрельба Ростех Военные
13 июня 2024, 07:38
«Всему есть предел». Появление кораблей на Кубе связали с давним заявлением Путина
РИА «Новости»
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Появление российских кораблей на Кубе означает, что Россия отстоит свои национальные интересы и обеспечит стратегическую безопасность. Норвежский политолог Гленн Дизен припомнил в X заявление президента Владимира Путина о красных линиях.

По его словам, на Западе усомнились в том, что Россия осмелится защищать выполнение озвученных ограничений, а риск третьей мировой войны сочли необоснованным. Дизен доказал обратное. Он припомнил заявление Путина в 2014 году и показал фото российского корабля в порту Гаваны спустя 10 лет.

«Путин тогда заявил: „Всему есть предел. А с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Готовы ли мы последовательно защищать наши национальные интересы, или мы навсегда сдадимся, отступим неизвестно куда?“», - процитировал политолог.

Дизен заявил, что отправкой кораблей Россия предупредила НАТО об ответных мерах на отправку оружия Украине. По мнению политолога, она не позволит разрушить систему сдерживания.

Ударная группа Северного флота на одном из этапов дальнего похода вошла в порт Гаваны. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США проследят за кораблями.

Куба Корабли Международные отношения Запад Владимир Путин Армия
11 июня 2024, 15:24
Северный флот отработает в Атлантическом океане применение ракетного оружия
Пресс-служба Минобороны
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Корабли Северного флота начали учения в Атлантическом океане. Они отработают применение высокоточного ракетного оружия, сообщила пресс-служба Минобороны.

К учениям приступила разнородная тактическая корабельная ударная группа флота: многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющие задачи дальнего похода. Экипажи отработают попадание по морским целям на удалении более 600 километров с помощью компьютерного моделирования.

За несколько дней до начала учений экипаж корабля «Адмирал флота Советского Союза Горшков» потренировался отражать атаки средств воздушного нападения.

Ранее стало известно, что «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» прибудут на Кубу 12–17 июня. ВМС США намерены отслеживать этот визит.

Военные учения Корабли Оружие
10 июня 2024, 17:41
Российские ракетоносцы и бомбардировщики совершили полет над тремя морями
Пресс-служба Минобороны
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Стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 провели плановый полет над водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители Су-30см, Су-27 и Су-33. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Продолжительность самого дальнего полета составила более шести часов. На некоторых частях маршрута российские самолеты сопровождали зарубежные истребители.

Полет был плановым, пилоты дальней авиации регулярно совершают вылеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

Ранее истребители МиГ-31 сопроводили над акваториями Берингова и Охотского морей американский стратегический бомбардировщик B-1В Lancer. Самолеты проследили, чтобы зарубежный борт не нарушил границу России.

Авиация Истребители Самолеты Арктика Армия Балтийское море

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