19 сентября 2024, 18:55

Путин потребовал полностью закрыть потребности армии в БПЛА

Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости

России необходимо полностью закрыть потребности в беспилотниках, а для этого — последовательно наращивать производство, повышать тактико-технические характеристики продукции и постоянно ее модернизировать. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Его слова привела пресс-служба Кремля.

России необходимо полностью закрыть потребности в беспилотниках, а для этого - последовательно наращивать производство, повышать тактико-технические характеристики продукции и постоянно ее модернизировать. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Сейчас с коллегами говорили, что чуть ли не каждую неделю происходят определенные обновления, и кто быстрее реагирует на эти требования на поле боя, тот и побеждает», - добавил президент.

Кроме того, он поручил искать средства радиоэлектронного и огневого поражения вражеских дронов, чтобы сохранить жизни военнослужащих, военную технику и критически важные объекты.

Ранее Путин во время поездки в Санкт-Петербург посетил Специальный технологический центр , производящий беспилотники «Орлан».

Беспилотники Владимир Путин Армия Промышленность
17 сентября 2024, 00:38
Увеличение численности российской армии объяснили в Госдуме
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Увеличение штатной численности Вооруженных сил России обусловлено растущими вызовами, с которыми сталкивается страна в последнее время, пояснил «Абзацу» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Подписанный президентом Владимиром Путиным указ увеличит штатную численность на 180 тысяч военнослужащих.

«Современные вызовы говорят о том, что теми силами, которые у нас были, тяжело выполнять наложенные на ВС РФ обязанности. <…> Сейчас посчитали, сколько необходимо штатных военнослужащих, чтобы не возникало прецедентов для проведения всеобщей мобилизации», - пояснил депутат.

На данный момент штат ВС РФ укомплектован по нормам мирного времени, отметил Колесник. Увеличение численности необходимо для создания армии, исходя из опыта СВО.

Штатная численность Вооруженных сил РФ по новому указу составит 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих.

Госдума РФ Депутаты Россия Владимир Путин Армия
27 августа 2024, 21:55
Российский гранатомет ГП-46 впервые покажут за рубежом
Читайте нас в: Google Новости
Разработанный в России подствольный гранатомет ГП-46 презентуют на Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024 в Баку. Пресс-служба концерна «Калашников» показала новинку.

Разработанный в России подствольный гранатомет ГП-46 презентуют на Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024 в Баку.

Пресс-служба концерна «Калашников» показала новинку.

Выставка пройдет с 24 по 26 сентября. Пресс-служба концерна сообщила, что на ней гранатомет ГП-46 впервые представят за рубежом. Он предназначен для ударов по противнику, который находится в траншеях, окопах и небронированной технике.

Гранатомет калибра 40 миллиметров массой 1,6 килограмма способен стрелять прямой наводкой на расстояние до 400 метров.

Новое оружие можно использовать со специальным съемным прикладом либо присоединив к автомату Калашникова. Солдаты смогут вести настильную и навесную стрельбу, перезаряжая гранатомет поворотом ствола влево или вправо.

В 2023 году концерн «Калашников» выпустил рекордный объем оружия, сообщил RT. Он нарастил производство почти на 40%.

Экспорт Оружие Экономика Импортозамещение
15 августа 2024, 11:42
Мини-робота «Жало» создали в России для расстановки «умных» минных полей
Читайте нас в: Google Новости
Компания «Гумич» разработала четырехколесную роботизированную мини-платформу «Жало» для создания «умных» минных полей. Они позволят бороться с машинами противника и пропускать бронетехнику своих войск, сообщил РИА «Новости» генеральный директор компании Александр Гаврилов.

«По своей сути это умное минное поле. На „Жало“ ставим противотанковую мину ТМ-62, после чего до 200 роботов отправляются в поле. Когда необходимо дать проехать своей технике, то они уезжают в разные стороны, после чего возвращаются на исходную позицию», - сказал он.

Гаврилов уточнил, что размер платформы составляет 50 на 50 сантиметров, она оборудована четырьмя ведущими колесами, умеет самостоятельно ставить мину в нужном месте благодаря специальной системе сброса мин.

Ранее стало известно, что в России разработали ракету для поражения бронетехники с беспилотников.

Россия Оружие
03 августа 2024, 05:22
В России разработали FPV-дрон «Судного дня»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские разработчики создали FPV-дрон «Судного дня», способный контролировать радиационный фон и обеспечивать безопасность работы личного состава в случае нанесения ядерных ударов. Об этом ТАСС рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

«Уверен, что здравый смысл возобладает, мир не допустит применения ядерного оружия и наш дрон „Судного дня“ никогда не понадобится. Но мы считаем, что было бы преступлением не готовиться даже к самым худшим сценариям развития событий», - заявил он.

Специалисты ЦКБР разработали проект «Хруст», частью которого и стал дрон «Судного дня». Он представляет собой небольшой аппарат с возможностью компактной укладки вместе с наземным оборудованием.

Кузякин добавил, что дрон способен быстро облететь окрестности, «заглянув в каждый закуток» и замерив дозиметром уровень радиации.

Время его полета занимает до 20 минут при активном маневрировании, а дальность работы зависит от местности и условий прохождения сигнала. В целом, от 500 метров (зона сплошного заражения) до двух километров (в зонах переменного заражения).

ЦКБР разработало несколько сценариев его применения, в том числе проверка уровня заражения по маршруту движения колонн через территории, подвергшиеся ядерному удару.

Ранее полевой медик с позывным Студент рассказал, что украинские боевики задействовали на Угледарском направлении новую версию дрона «Баба-яга». Аппарат сбрасывает на позиции противника мины, снаряды и самодельную взрывчатку.

Ядерное оружие Беспилотники Россия Армия

Новости по теме