29 февраля 2024, 16:41

Путин пообещал показать тяжелые баллистические ракеты «Сармат»

Пресс-служба Минобороны
Читайте нас в: Google Новости

Тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» поступили в войска. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось 29 февраля.

«Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», - пообещал глава государства.

Он также отметил эффективность авиационного комплекса «Кинжал» , который применяют в зоне спецоперации, и комплекса морского базирования «Циркон».

«Нужно работать над тем, чтобы в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности Евразии», - пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что российские власти готовы вести переговоры с заинтересованными странами.

Военный эксперт Владимир Прохватилов отмечал, что аналогов МБР «Сармат» у западных стран нет.

Ракеты Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 13:56
Развитие ОПК поможет нарастить научный и технологический потенциал России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Оборонно-промышленный комплекс России необходимо развить таким образом, чтобы нарастить научный и технологический потенциал страны. В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что при работе в этом направлении стоит рационально распределять ресурсы.

«Наша задача - так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны», - сказал он.

Глава государства призвал максимально рационально распределять ресурсы. Путин также указал на необходимость выстроить эффективную экономику ВС России.

«Добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов», - обратил он внимание.

В ходе выступления президент отметил, что российская армия за последние года получила огромный опыт и стала намного сильнее.

Армия Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 03:43
В России создадут военный вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования рек
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России появится вездеход-амфибия «Тритон» для форсирования водных преград в зоне специальной военное операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора компании «Арго» Константина Багдасарова.

«Этот вездеход-амфибия имеет свою нишу и в войсках, и в МЧС, и в гражданской сфере, одно из самых перспективных направлений применения „Тритона“ сегодня - форсирование водных преград с последующим созданием плацдармов в зоне СВО», - рассказал Багдасаров.

По его словам, «Тритон» облегчит российским военным форсирование водных преград в рамках наступательных действий в зоне СВО.

Сейчас производитель проводит сборку первого опытного образца «Тритона». Испытания машины начнутся в мае–июле 2024 года. К августу производитель представит готовую машину на форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке. В будущем компания хочет выйти на производство 500 «Тритонов» в год.

Ранее стало известно, что Якутия направила в зону проведения СВО два снегоболотохода «Бэргэн».

Якутия Военные Россия Машины
28 февраля 2024, 19:56
Появилось первое изображение новейшей РСЗО «Возрождение»
Читайте нас в: Google Новости
Установка, которая может оказаться новейшей бикалиберной реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Возрождение», промелькнула в ролике Минобороны России. Запись опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Видео записали во время проверки выполнения министром обороны России Сергеем Шойгу, гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.

На кадрах можно увидеть машину на колесном шасси с направляющими для ракет двух калибров. Судя по конструкции артиллерийской части, в ней предусмотрели пакетную перезарядку РСЗО. Предположительно, эта установка может быть первым изображением системы «Возрождение».

Впервые о разработке новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение» в декабре прошлого года сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, серийное производство нового вооружения планировали запустить в первой половине 2024 года.

Гендиректор госкорпорации отметил, что бикалиберная машина сможет минировать территорию снарядами калибра 140 миллиметров и поражать цели реактивными 220-миллиметровыми снарядами.

Ракеты Россия Оружие Машины
28 февраля 2024, 06:18
Боевые возможности ЗРК «Тор» кратно увеличат
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские инженеры начали глубокую модернизацию зенитного ракетного комплекса «Тор». Военные получат перспективное вооружение малой дальности, сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона».

«Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства „Тор“», - сказал он.

По словам Фанила Зиятдинова, производство зенитных ракетных комплексов наращивали постепенно. Если 10 лет лет назад «Купол» выпускал только монопродукт ЗРК «Тор-М2У», то теперь ЗРК «Тор-М2» в четырех вариантах боевой машины. Он заявил, что перспективный ЗРК малой дальности кратно увеличит эксплуатационные и боевые возможности.

Завод выполнил гособоронзаказ и развернул производство новых образцов. Фанил Зиятдинов привел в качестве примера мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» и бое­вую машину «Тайфун-ПВО».

ЗРК «Тор-М2» применили в зоне проведения спецоперации. Минобороны показало бой с участием расчета.

Оружие Армия Импортозамещение

Новости по теме