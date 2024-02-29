Путин пообещал показать тяжелые баллистические ракеты «Сармат»

В России появится вездеход-амфибия «Тритон» для форсирования водных преград в зоне специальной военное операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора компании «Арго» Константина Багдасарова.

«Этот вездеход-амфибия имеет свою нишу и в войсках, и в МЧС, и в гражданской сфере, одно из самых перспективных направлений применения „Тритона“ сегодня - форсирование водных преград с последующим созданием плацдармов в зоне СВО», - рассказал Багдасаров.

По его словам, «Тритон» облегчит российским военным форсирование водных преград в рамках наступательных действий в зоне СВО.

Сейчас производитель проводит сборку первого опытного образца «Тритона». Испытания машины начнутся в мае–июле 2024 года. К августу производитель представит готовую машину на форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке. В будущем компания хочет выйти на производство 500 «Тритонов» в год.

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