Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России
Президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России. Она составит два миллиона 209 тысяч 130 единиц, сообщили в Кремле.
«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих», - отметили в пресс-службе Кремля.
Глава государства поручил правительству выделить Минобороны средства из федерального бюджета для реализации этой задачи.
Предыдущий указ об установлении численности от 25 августа 2022 года признали утратившим силу. Новый документ вступил в силу со дня подписания.