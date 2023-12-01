Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России

На военную службу в 2023 году приняли более 452 тысяч россиян. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на странице в соцсети «ВКонтакте».

«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек», - рассказал политик.

Зампредседателя Совета безопасности добавил, что в Москве, Севастополе, Чечне системно подошли к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск. В столице подготовили много сервисов, которые стали моделями для работы в других регионах. Он добавил, что в Москве «работа хорошо отлажена».

По словам Дмитрия Медведева, в Севастополе работа тоже идет активно, несмотря на непростые условия. Многие военные в этом городе заключили контракты.

Благодаря руководству Чечни из республики на службу пошли более 30 тысяч человек.

«В республике большая работа ведется по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач», - уточнил Медведев.

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