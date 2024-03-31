31 марта 2024, 09:19

Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию призовут 150 тысяч человек

РИА «Новости»
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Весенний призыв в вооруженные силы начнется в России с 1 апреля и завершится 15 июля. Указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Всего в ряды вооруженных сил призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что в весенний призыв в Москве начнут рассылать электронные повестки в тестовом режиме. По его словам, основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка.

Ранее заместитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что призванных в войска в весенний призыв не направят в части в новых регионах или зону СВО.

В апреле 2023 года Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета.

Военные Армия
31 марта 2024, 03:57
Дроны «Джокер» научили сбивать беспилотники ВСУ
Unsplash
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Новый FPV-дрон «Джокер-10» отправили в зону спецоперации. Он включается дистанционно, поэтому может долго ждать противника в засаде. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин.

«Сейчас это полноценный рабочий проект FPV-ПВО: на беспилотник крепятся трубы от ложных тепловых целей самолетов, которые начиняются поражающими элементами. По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи и сбивает дроны противника», - сказал он.

По словам Кузякина, на последнюю модель FPV-дронов можно установить до шести таких труб. Испытания показали что при выстрелах беспилотники не разваливаются.

Таким образом, российские военные получили эффективную «бомжацкую ПВО» для защиты НПЗ, гражданских и военных объектов».

Ранее стало известно, что российские разработчики создали обманную систему «Лодырь» для защиты операторов FPV-дронов.

Беспилотники Военные Джокер Россия ПВО
30 марта 2024, 04:04
В России создали систему «Лодырь» для защиты операторов дронов
РИА «Новости»
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Российские разработчики создали обманную систему «Лодырь» для защиты операторов FPV-дронов. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на директора «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

По словам разработчика, новая система - это ложный оператор дрона. Он создает в радиоэфире полноценную картинку работы беспилотника. Система включает фальшивый пульт управления, модуль радиоканала передачи видео и инструмент дистанционного отключения, чтобы выключить «Лодырь» при необходимости.

Дмитрий Кузякин указал, что современные средства радиоразведки достаточно быстро определяют точку старта FPV-дрона, а новая система поможет запутать противника.

«Если вы запускаете только свой FPV-дрон, то это похоже на то, как если бы в темной комнате включилась бы одинокая яркая лампа, ее очень легко разбить, а вот если включить сразу несколько десятков лампочек такой же мощности, то нужную цель определить становится гораздо сложнее», - пояснил разработчик.

Пока что новую систему поставляют в отдельные подразделения, которые проявили к ним интерес.

Ранее стало известно, что в России разработали FPV-дрон «Джокер-10» , который можно включать и выключать на расстоянии. Эта функция также помогает защитить операторов.

Беспилотники Видео Россия Работа
29 марта 2024, 11:24
Генштаб объявил дату начала весеннего призыва
РИА «Новости»
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В России 1 апреля стартует весенняя призывная кампания. В армию отправятся новобранцы из всех регионов, кроме отдельных районов Крайнего Севера. Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский объявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Призыв будет проходить с 1 апреля во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера», - сказал он.

Владимир Цимлянский уточнил, что в отдаленных районах из-за особенностей климата призыв проведут с 1 ноября по 31 декабря. Жители других регионов пойдут в армию весной на 12 месяцев. Отъезд из сборных пунктов начнут 15 апреля.

Представитель Генштаба заявил, что солдат-срочников отправят в пункты постоянной дислокации на территории России. Они не попадут в зону проведения спецоперации или новые регионы.

Армия
27 марта 2024, 16:02
Критику авиабомб ФАБ-3000 назвали частью информационной войны
РИА «Новости»
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Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в ряде западных СМИ является обычной частью информационной войны. Об этом РИА «Новости» сказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

Таким образом он отреагировал на материал в издании Forbes, авторы которого назвали ФАБ-3000 слишком рискованным излишеством для российской авиации.

«Эта статья стала проявлением информационной войны. Любой анализ изделий российского ВПК в зарубежной прессе в условиях СВО носит необъективный и ангажированный характер. Странно, предвзято и непрофессионально выглядит оценка российских авиабомб от людей, не имеющих отношение к этой отрасли», - сказал военный эксперт.

Также Коротченко выразил мнение, что ФАБ-3000 станет эффективным оружием, которое поможет ВС России ликвидировать укрепленные позиции националистов и создать условия для дальнейшего продвижения.

Аналитик Алексей Леонков объяснял, что передовые технологии превратят ФАБ-3000 в высокоточный боеприпас.

Военные Оружие

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