16 января 2025, 20:35

Путин подписал указ о начале военных сборов для россиян в запасе в 2025 году

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан России на военные сборы в 2025 году. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов России поручили обеспечить выполнение мероприятий, которые связаны с призывом граждан для прохождения сборов.

Также в документе указывается, что резервисты будут проходить сборы ВС России, войсках национальной гвардии и Федеральной службы безопасности.

Владимир Путин Армия
01 января 2025, 17:15
Российский военный рассказал, заменят ли бойцов роботами
РИА «Новости»
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В ВС России оценили перспективы применения роботов в зоне боевых действий. Даже самые совершенные устройства не смогут заменить солдат, заявил РИА «Новости» командир отряда «Запад».

Боец с позывным Вини заметил, что человекоподобным роботам не под силу работа по выявлению целей и дополнительных огневых позиций, которые есть у противника.

«Ну и в целом, робот не сможет заменить штурмовика», - подчеркнул он.

Военный рассказал и о пользе применения роботов. Их использование при разминировании, разведке и доставке провизии позволяет сохранять жизни солдат.

Ранее в России приступили к разработке уникального самоходящего робота-андроида БРЧ-1 , который превзойдет человека по силе и скорости. Его испытания пройдут в первом квартале 2025 года. После этого устройство хотят отправить на передовую.

Роботы Военные
26 декабря 2024, 12:45
Уволили за сутки. Безрук рассказал о своем пути к должности главы разведки «Вагнера»
Телеканал «360»
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Глава разведки ЧВК «Вагнер» с позывным Безрук в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказал, как попал в компанию и стал командиром разведчиков. На момент знакомства с «Вагнером» Безрук служил во внутренних войсках, но решил уволиться и подписать контракт с ЧВК.

«Начиналась компания вообще, скажем так, с маленькой группы. Численность этой группы составляла 67 человек», - рассказал собеседник 360.ru.

Его знакомство с ЧВК произошло случайно. На Новочеркасский полигон он приехал по приглашению товарищей, с которыми поддерживал общение со срочной службы. Там он увидел своего первого командира со «срочки», и тогда решил, что пойдет в компанию.

«Хотя на тот момент служил во внутренних войсках, в отряде специального назначения. После этого подошел к командиру своего отряда и попросил об увольнении. Меня уволили буквально суточным приказом. Приехал со сборов, за двое суток уволился, через сутки уехал на Украину, вот так и начал работать», - рассказал Безрук.

Это был 2014 год, уточнил боец. В разведку он попал гораздо позже. На тот момент в структуре было всего два человека, отметил Безрук.

Чем занималась разведка «Вагнера» Военный рассказал об особенностях работы в разведке ЧВК. Это не та фронтовая разведка, которая «выходит на передний край», пояснил вагнеровец.

«У нас это все по-другому. У нас был именно анализ, сбор информации, работа непосредственно с гражданским населением, также были и агентурные данные, и все остальное. Поэтому мы больше занимались сбором, коммуникацией и, соответственно, докладывали старшим руководителям», - рассказал Безрук.

В ходе интервью командиры Чепец и Безрук рассказали, что для них значил ЧВК «Вагнер» и как они получили свои главные награды. Полную версию интервью смотрите в социальных сетях 360.ru.

Разведка Военные Полигоны
21 декабря 2024, 20:34
Белоусов объяснил необходимость создания нового рода войск
РИА «Новости»
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Дроны заняли важную роль на полях сражений, поэтому в России появится отдельный род войск беспилотных систем. Министр обороны Андрей Белоусов объявил об этом на итоговом заседанием Технического совета в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства.

«Широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач», - сказал глава ведомства.

Белоусов добавил, что дроны использовались также как средства сетевого обмена и борьбы. Он объяснил, что именно из-за возросшей роли БПЛА в структуре Вооруженных сил России появится отдельный род войск - беспилотных систем.

Беспилотники стали главным оружием в современных конфликтах. Военный эксперт Александр Гольц сообщил, что преимущество на стороне тех сил, которые имеют наибольшее количество дронов.

Беспилотники Военные Россия Армия Андрей Белоусов
19 декабря 2024, 10:01
Названа главная особенность С-500 «Прометей»
РИА «Новости»
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Возможность ликвидации широкой номенклатуры целей в ближнем космосе стала отличительной особенностью новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». Об этом РИА «Новости» сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, комплекс способен нейтрализовать новейшее вооружение европейских стран НАТО и США.

«Система С-500 позволит решить вопрос с уничтожением перспективных огневых средств космического базирования противника на ближней околоземной орбите», - сказал он.

Коротченко напомнил, что США намерены в ближайшие десятилетия развернуть на околоземной орбите носитель ударных вооружений на базе многоразового космического челнока X-37В.

Днем ранее стало известно, что первый полк системы С-500 сформируют в России. Подразделение будет нацелено на решение задач стратегической противоракетной обороны.

Оружие Армия

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