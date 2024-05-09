Путин объяснил цель отработки применения нестратегического ЯО

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«Это плановая работа, здесь нет ничего необычного», - сказал он.

Ранее министерство обороны сообщило, что согласно поручению Путина Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с привлечением ВМФ, авиации и ракетных соединений Южного военного округа. Военные отработают применение нестратегического ядерного оружия.

В ведомстве подчеркивали, что учения направлены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности России в ответ на угрозы и провокационные заявления отдельных западных официальных лиц.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил ранее, что мир как никогда близок к ядерной войне. По его словам, к эскалации ведут заявления западных политиков.