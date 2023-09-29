Путин обсудил в Кремле формирование добровольческих подразделений в СВО

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«Андрей Николаевич, с разговора с вами хотел бы начать нашу встречу. На нашей последней встрече мы говорили, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые смогут выполнять различные боевые задачи, в частности в зоне специальной операции», - обратился президент к Трошеву.

Путин отметил, что в России создали фонд «Защитники Отечества», который обеспечивает участников специальной операции.

«Хочу подчеркнуть, что социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех. Вне зависимости от того, выполнял или выполняет человек боевые задачи. Для Родины и страны безразлично, в каком статусе он защищал Отечество», - добавил глава государства.

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