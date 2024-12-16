16 декабря 2024, 15:24

Путин назвал поддержку ядерных сил главной задачей

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин назвал главной задачей Министерства обороны поддержание ядерных сил. Об этом он заявил на заседании расширенной коллегии военного ведомства.

Стратегические силы глава государства счел инструментом сохранения стабильности и суверенитета в России.

«Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания», - подчеркнул президент.

Говоря о нестратегических силах, Путин поручил продолжать отрабатывать их возможное применение на учениях.

Ранее глава государства рассказал, что Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину. По его словам, появление на вооружении такой ракеты, как «Орешник», сводит к минимуму необходимость использовать ядерное оружие.

Ядерное оружие Россия Оружие Владимир Путин
13 декабря 2024, 07:24
Советский бомбардировщик М-4 посеял панику среди властей США в годы холодной войны
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Возможности советского бомбардировщика М-4 вызвали серьезные опасения у американских властей в годы холодной войны. Об этом сообщил военный эксперт Кристиан Орр в статье для журнала National Interest.

«Спустя несколько лет после появления „Быка“ (бомбардировщик Ту-4. - Прим. ред.) русские разработали еще один бомбардировщик „-4“, который по-настоящему напугал военные и политические американские элиты: М-4 Мясищева», - рассказал обозреватель.

По его словам, возможности советского бомбардировщика настолько превышали показатели американских, что М-4 стал «политическим бременем» стоящего тогда у власти президента Дуайта Эйзенхауэра. Первый полет самолета, прозванного в НАТО «Бизоном», прошел 20 января 1953 года. Четыре турбореактивных двигателя обеспечили ему максимальную скорость до 947 километров в час.

Советский бомбардировщик стал первым в мире серийным межконтинентальным носителем ядерной бомбы и опередил в этом знаменитый американский B-52 на несколько месяцев, напомнил Орр.

Ранее обозреватель Брэндон Вайхерт оценил российский истребитель пятого поколения Су-57. Он отметил, что самолет показал хорошие результаты результаты при нанесении ударов из-за горизонта.

США Войны Самолеты История
10 декабря 2024, 13:54
Лукашенко сделал неожиданное заявление об «Орешнике»
РИА «Новости»
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В российской ракетной системе «Орешник» использовали белорусскую пусковую установку. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко Баллистическая ракета «Орешник»
09 декабря 2024, 09:36
«Все награды важны». Командиры ЧВК «Вагнер» рассказали о памятных боях
Телеканал «360»
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Боевые действия, в которых принимали участие подразделения частной военной компании «Вагнер», долгое время носили гриф секретности. Получившие государственные награды бойцы публично их не демонстрировали, но совершенные подвиги в разных точках мира помнят до сих пор. Подробности в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказали командиры ЧВК.

Кавалер орденов Мужества и командир дальнего направления «Вагнера» с позывным Радимир заявил, что свою награду получил в Ливии за взятие базы «Ярмук» под Триполи.

«Эту базу строили русские в свое время. При взятии было четко видно, что ее качественно сделали. Но задача, поставленная командованием, была выполнена малыми силами. Нахрапом взяли», - заявил он.

Радимир подчеркнул, что все награды доставались бойцам не просто так, а за выполнение поставленных задач, о некоторых из которых говорить они не могут до сих пор.

С ним согласился бывший начальник штаба ЧВК с позывным Маркс. Он добавил, что помнит, за что получил каждую из своих наград.

«За Акербат и Дейр-эз-Зор в Сирии, Триполи в Ливии, за поддержание конституционного строя в Центральноафриканской Республике, ну и за освобождение различных населенных пунктов в зоне спецоперации», - перечислил он.

Сражавшийся вместе с Кэпом кавалер орденов Мужества и командир батальона ближнего направления ЧВК Русич назвал бой в Триполи самым запомнившимся.

«Мне дали дивизию местных ливийцев. Из нее выделили батальон, танковую роту, и я ими руководил. Они стояли у нас на правом фланге от отряда», - рассказал он.

Герой России и командир штурмового отряда Александр Кузнецов с позывным Ратибор заявил, что хорошо помнит два сражения за Пальмиру в Сирии.

«В первый раз мы действовали двумя подразделениями. Это подразделение Кэпа было и второе. За первую Пальмиру я получил орден Мужества, а уже за вторую - звезду Героя», - рассказал он.

Показав на еще две награды в виде звезд, Ратибор пояснил, что одной его наградили в Луганской Народной Республике за освобождение населенных пунктов, которые стали основой плацдарма для будущего наступления, а вторую вручили в Донецкой Народной Республике за освобождение Артемовска.

Герой России и командир дальнего направления с позывным Кэп признался, что не помнит, за что получил свою главную награду, потому что принимал участие в большом количестве боевых действий, а наградные листы подписывал командир.

Африка Ливия Награды Сирия Военные Россия
07 декабря 2024, 16:58
Запад испугался российской ракеты «Циркон»
Пресс-служба Минобороны
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Западные страны испугались многоцелевого потенциала российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом написал независимый военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Политический Запад особенно напуган многоцелевым потенциалом „Циркона“, поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки», - отметил автор материала.

Ракету также оснастили ядерным двигателем, ее можно использовать на стратегическом уровне. Обозреватель отметил, что «Циркон» дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, куда входят «Искандер-М», «Кинжал» и новый «Орешник».

Минобороны России показало пуски ракет «Циркон» и «Калибр» в ходе учений группировки ВМФ и ВКС, которые прошли в восточной части Средиземного моря. СМИ провели подробную раскадровку видеоролика запуска и выяснили интересные детали в конструкции ракеты.

Ракеты Военные учения Военные Корабли Россия Оружие Запад

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