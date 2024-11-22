22 ноября 2024, 20:01

Путин назвал «Орешник» еще одним гарантом суверенитета России

РИА «Новости»
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Разработанная в России система «Орешник» станет еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. На это указал президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле.

«Система оружия, которая была вчера испытана, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России», - сказал глава государства.

Путин добавил, что аналогичного «Орешнику» оружия нет ни у одной страны мира, что тоже имеет немаловажное значение.

«Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня», - заметил он.

Баллистическая ракета «Орешник»
22 ноября 2024, 19:50
«Запас систем у нас есть». Россия продолжит испытания ракеты «Орешник»
Пресс-служба Минобороны
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Россия продолжит испытания новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе в боевых условиях. На это указал президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле.

«Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях. <…> Тем более что запас таких систем у нас есть», - подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что «Орешник» - это не результат модернизации советских систем, а новая разработка и, прежде всего, результат работы специалистов, проделанной в условиях современной России.

«Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают гордость, восхищение», - обратил внимание президент.

Он добавил, что все это демонстрирует огромный потенциал отечественной школы ракетостроения и ее способность решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России.

Ракеты Владимир Путин Баллистическая ракета «Орешник»
21 ноября 2024, 20:25
Конституционный суд России определил предельный возраст контрактников
РИА «Новости»
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Призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации или заключившие контракт с Минобороны могут уволиться по достижении возраста в 65 лет. Такое решение принял Конституционный суд России. Определение опубликовали на официальном сайте ведомства.

В суд обратился боец, подписавший контракт с Минобороны. Он пояснил, что отправился в зону проведения специальной военной операции до принятия нового закона об увеличении срока военной службы.

Изначально мужчина планировал попасть под демобилизацию после 50 лет. Но после 24 июня 2023 года сделать этого не смог.

Конституционный суд с этим мнением не согласился. В определении говорится, что судьи не увидели противоречий в законодательстве.

«Какого-либо иного предельного возраста пребывания на военной службе граждан мужского пола в период мобилизации федеральным законом не установлено», - говорится в тексте определения. В удовлетворении жалобы суд бойцу отказал.

В России повысили возраст не только мобилизованным и контрактникам, но и призывникам. С января этого года на срочную службу начали призывать мужчин до 30 лет , подняв предельный возраст на три года.

Суд Законы Военные Россия Армия
15 ноября 2024, 05:17
Корабли с новой системой вооружения войдут в состав Каспийской флотилии
РИА «Новости»
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В боевой состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружения. Об этом в поздравительной телеграмме с Днем Каспийской флотилии рассказал главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, его слова привело РИА «Новости».

«В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Каспийской флотилии новыми кораблями и новыми системами вооружений, что позволит флотилии выполнять все свои функции на должном уровне», - сообщил адмирал.

Моисеев отметил, что продолжается развитие авиационной и береговой составляющих флотилии, чтобы исключить любые угрозы с морских направлений.

В конце августа в Дагестане прошла церемония передачи нового малого ракетного корабля проекта 22800 «Амур» с высокоточными крылатыми ракетами «Калибр». Он войдет в состав Каспийской флотилии.

Корабли Россия
12 ноября 2024, 17:56
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над Баренцевым морем
РИА «Новости»
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Два стратегических ракетоносца Ту-95мс, входящие в состав дальней авиации ВКС России, совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более четырех часов», - отметили в оборонном ведомстве.

Самолеты сопровождали экипажи истребителей МиГ-31.

Пилоты дальних авиационных подразделений регулярно совершают полеты над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантике, Тихом океане, а также над акваториями Черного и Балтийского морей.

Летом российские и китайские бомбардировщики пролетели вблизи Аляски. Самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в пространство Канады или США.

Авиация Истребители Самолеты Россия

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