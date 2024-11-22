Путин назвал «Орешник» еще одним гарантом суверенитета России
Разработанная в России система «Орешник» станет еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. На это указал президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле.
«Система оружия, которая была вчера испытана, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России», - сказал глава государства.
Путин добавил, что аналогичного «Орешнику» оружия нет ни у одной страны мира, что тоже имеет немаловажное значение.
«Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня», - заметил он.