21 февраля 2024, 11:44

Путин наградил воинские части ВКС России

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин на аэродроме Чкаловский в Московской области вручил воинским частям Воздушно-космических сил ордена Суворова, Жукова и Кутузова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главу государства встретили министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВКС России Виктор Афзалов. Владимир Путин поднялся на трибуну, поприветствовал военнослужащих и выступил с речью. Затем началось награждение.

Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации отметили орденом Суворова, Отдельный вертолетный полк - орденом Кутузова. Бригаду армейской авиации удостоили ордена Жукова.

ВКС России задействовали в проведении спецоперации на Украине , в Генштабе заявляли о большом вкладе авиации в успех кампании. Минобороны показало ракетные удары штурмовиков Су-25 по военным объектам и технике противника.

Награды Военные Владимир Путин Щелково Армия
21 февраля 2024, 11:48
ВКС России совершили тысячи вылетов в зоне спецоперации
РИА «Новости»
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Военнослужащие Воздушно-космических сил России проявили в зоне спецоперации отвагу и мастерство. Экипажи участвовали в тысячах боевых вылетов, заявил в Подмосковье президент Владимир Путин.

Президент поприветствовал военнослужащих и заявил, что раз возможности вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям. По словам Владимира Путина, личный состав ВКС России проявил мужество и отвагу в ходе спецоперации.

«Орденом Жукова отмечены боевые заслуги летчиков 15-й бригады армейской авиации. Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», - сказал он.

Президент вручил орден Кутузова 487-му отдельному вертолетному полку. Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации удостоили ордена Суворова.

Церемония награждения прошла на аэродроме Чкаловский. Владимир Путин передал Главному командованию ВКС России список подносной иконы-складня «Спас-Нерукотворный», который разместят в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.

Награды Военные Владимир Путин Щелково Армия
19 февраля 2024, 21:33
Суровикина исключили из наблюдательного совета Роскосмоса
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ, который исключает экс-главкома ВКС Сергея Суровикина из числа членов наблюдательного совета Роскосмоса. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Также из совета исключили генерального директора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

Этим же указом Путин назначил командующего космическими войсками Александра Головко и председателя научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина членами наблюдательного совета Роскосмоса в качестве представителей президента.

В августе 2023 года Суровикин был освобожден от должности главкома ВКС, а позже его видели в подмосковном храме.

«Служу отечеству. Больше никаких комментариев», - заявил Суровикин на вопрос, где он сейчас служит.

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы о Суровикине.

Роскосмос Россия Владимир Путин Сергей Суровикин
16 февраля 2024, 23:40
Системы ПВО отработали по целям за пределами Ростовской области
РИА «Новости»
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Подразделения противовоздушной обороны успешно отработали по целям за пределами в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

«В Ростовской области подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Спасибо военным за работу», - написал он.

Жители Ростова-на-Дону сообщили о серии громких звуков , похожих на взрывы, прогремевших в городе в минувшую пятницу. Кроме сильного грохота очевидцы ощутили взрывную волну из-за трясущихся стен.

Позже Голубев сообщил, что прогремевшие звуки взрывов долетели до Ростовской области из зоны проведения спецоперации. Также он заверил, что ситуация в регионе находится под контролем.

ВСУ обстреляли 16 февраля Белгородскую область. Украинский дрон повредил объект связи в селе Пороз Грайворонского городского округа.

ПВО
15 февраля 2024, 19:29
«Не на какие-то проценты, а в разы». Путин похвалил рост производства в сфере ОПК
РИА «Новости»
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Отечественный оборонно-промышленный комплекс в разы увеличил выпуск различной техники, заявил президент Владимир Путин. На встрече с рабочими «Уралвагонзавода» глава государства заявил, что доволен результатами, которые демонстрирует ОПК.

«В целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущие год-полтора», - сказал президент.

В качестве примера Путин привел данные по производству индивидуальной бронезащиты. Оно, по его данным, выросло в 10 раз. Производство автомашин разного класса - в семь раз.

«Производство танков выросло в пять раз - не на какие-то проценты, а в пять раз», - подчеркнул он.

Также Путин привел данные о росте выпуска бронемашин различного класса. Оно выросло в 3,5 раза.

«Все в разы, разы», - констатировал глава государства.

В будущем у отечественного ОПК, отметил Путин, еще много работы.

Владимир Путин Армия

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