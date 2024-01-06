06 января 2024, 09:39

Пушилин призвал удостоить наград всех участников СВО

РИА «Новости»
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Всех участников специальной операции необходимо удостоить наград, порой военные на фронте делали и делают невозможное. Об этом РИА «Новости» сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Российские военные делали невозможное порой. Они и сейчас продолжают делать это», - сказал он.

Пушилин отметил важность награждения всех участников специальной операции.

«Сказано уже очень многое. Важным для нас является, чтобы все ребята, все эти настоящие герои оказались удостоены наград. Как государственных, так и наград ДНР. Это для будущих поколений очень важно», - добавил глава республики.

Пушилин отмечал, что в парламент ДНР внесли на рассмотрение законопроект об учреждении региональной медали за освобождение Марьинки. О необходимо введения такого поощрения, но на государственном уровне также заявлял президент России Владимир Путин.

Награды Военные Россия
05 января 2024, 12:05
Стало известно о попытках истребителей НАТО нанести удары по Крыму
РИА «Новости»
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Государства — члены НАТО принимали участие в попытках нанесения ударов по Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

По информации источника, одну из последних атак ВСУ провели украинские Су-24 и истребители F-16, которые запустили ракеты из воздушного пространства Румынии.

Минобороны России пока не прокомментировало эту информацию. Авторы публикации отметили, что истребителями управляли иностранные пилоты.

Днем ранее, 4 января, системы противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 10 ракет. В Минобороны отметили, что противник выпустил управляемые авиационные снаряды.

Авторы канала «Военное дело» также фиксировали активность Военно-воздушных сил НАТО над акваторией Черного моря. У берегов Румынии заметили самолет Boeing P-8A Poseidon, а южнее Крыма - беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

Утром 5 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял о воздушной тревоге в городе.

Государства - члены НАТО принимали участие в попытках нанесения ударов по Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Истребители Крым НАТО
05 января 2024, 09:18
Главное оружие России в 2024 году назвали в Госдуме
РИА «Новости»
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Главным оружием для России в 2024 году станет поддержка участников специальной операции на Украине. На это в беседе с Lenta.ru указал депутат Андрей Красов.

«Если это оружие будет, то нас не уничтожить, не согнуть, не сломить», - сказал он.

Красов отметил, что в распоряжении участников СВО есть вся необходимая техника и вооружение.

«Они настоящие специалисты своего дела, умело применяют оружие. Поэтому военные выполнят все задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий России Владимир Путин», - заключил парламентарий.

Путин отмечал, что вооруженные силы получили огромную поддержку от населения страны , среди которого начался заметный рост патриотических настроений. По его словам, учащиеся, общественные деятели, предприниматели и пенсионеры перечисляют деньги на фронт и отправляют письма с теплыми словами поддержки.

Военные Россия Оружие
05 января 2024, 00:08
Ведущие армии мира возобновили разработки лазерного оружия
РИА «Новости»
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Ученые и военные в ведущих странах мира в XXI веке вернулись к разработкам лазерного оружия, пытаясь совершить технологический рывок в оборонной отрасли. В России этими проектами стали заниматься еще во времена СССР, поэтому наработки имеются, сообщило РИА «Новости».

Советские ученые разрабатывали боевые лазеры в 1960-х годах, чтобы усилить обороны страны от воздушных и ракетных угроз. Несколько программ реализовали, но после распада Советского Союза их закрыли. В числе самых известных проектов - «Терра» и «Омега».

Первый представлял собой испытательный комплекс с лазером, предназначенным для уничтожения баллистических ракет, а в рамках второго разрабатывали высокомощное лазерное оружие для ПВО.

Американская армия также вернулась к лазерным проектам. В 2020 году ВВС США объявили о намерении установить на один из своих самолетов лазерную установку, рассчитывая ослеплять солдат противника и приборы наблюдения, а также уничтожать вражескую легкобронированную технику.

В современной России исследования в этой области продолжаются, но информация о разработках не афишируется. При этом весной 2018 года президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию анонсировал лазерный комплекс «Пересвет». На сегодняшний день он уже стоит на опытно-боевом дежурстве. Как отметили эксперты, комплекс используют для целей противоракетной обороны и ПВО.

Ранее специалисты компании «АрморАура» из Сколково совместно с новосибирскими коллегами создали бронежилеты с помощью лазерно-плазменных технологий. Теперь их испытывают в Московской области.

США Оружие Запад Армия
04 января 2024, 01:46
Минобороны заявило, что военные ремонтируют большую часть поврежденной техники сами
РИА «Новости»
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Две трети поврежденной на поле боя российской военной техники восстанавливают войсковые ремонтные органы, и только незначительная ее часть отправляется в тыл. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

«66% вооружения, военной и специальной техники восстанавливается войсковыми ремонтными органами. Всего 7% техники требуют восстановления на предприятиях промышленности», - указали в публикации.

Выездные бригады предприятий восстановили 22% военной техники. Также в ремонте 5% техники участвовали россияне, призванные из запаса в рамках военных сборов.

По данным Минобороны, российские предприятия оборонно-промышленного комплекса создали более 270 полевых ремонтных цехов в зоне проведения спецоперации на Украине. Темпы ремонта и возвращения техники в боевой состав тоже выросли - в 2,5 раза.

Военные Россия

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