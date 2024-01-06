Пушилин призвал удостоить наград всех участников СВО

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Главным оружием для России в 2024 году станет поддержка участников специальной операции на Украине. На это в беседе с Lenta.ru указал депутат Андрей Красов.

«Если это оружие будет, то нас не уничтожить, не согнуть, не сломить», - сказал он.

Красов отметил, что в распоряжении участников СВО есть вся необходимая техника и вооружение.

«Они настоящие специалисты своего дела, умело применяют оружие. Поэтому военные выполнят все задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий России Владимир Путин», - заключил парламентарий.

Путин отмечал, что вооруженные силы получили огромную поддержку от населения страны , среди которого начался заметный рост патриотических настроений. По его словам, учащиеся, общественные деятели, предприниматели и пенсионеры перечисляют деньги на фронт и отправляют письма с теплыми словами поддержки.