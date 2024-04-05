05 апреля 2024, 10:51

Производство уничтожившего танк Abrams дрона «Пиранья» полностью локализовали

РИА «Новости»
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Симбирское конструкторское бюро локализовало производство дронов «Пиранья» в России и нарастило выпуск до 300 штук в день. Представитель предприятия сообщил об этом ТАСС.

«Мы уже давно прошли шаг переноса производства в Россию - мы имеем два филиала в Ульяновске, где каждый день осуществляются беспрерывные циклы производства. Производственная мощность от 300 штук в день», - сообщил он.

FPV-дрон «Пиранья-10», при помощи которого российские военные уничтожили первый танк Abrams в распоряжении Вооруженных сил Украины, отнесли к малой беспилотной авиации. Конструкторское бюро разработало 64 конфигурации этого БПЛА, в том числе с устройством сброса и тепловизором. Такие аппараты можно использовать как дроны-камикадзе с полетом в один конец, сбрасывать взрывчатку и возвращать на базу или наблюдать за противником.

Первый Abrams подбили в начале 2024 года на Авдеевском направлении. Беспилотник навели на корму башни танка.

Беспилотники Оружие Импортозамещение
05 апреля 2024, 09:51
Российские военные получили очередную партию «убийц» американских БМП Bradley
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Российская армия получила партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3. Новинку показала пресс-служба «Курганмашзавода».

Предприятие вошло в состав холдинга «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех» и выполнило гособоронзаказ на БМП-3. Очередную партию передали Минобороны России.

Разработчики поставили на боевую машину пехоты третьего поколения управляемое ракетное вооружение. Благодаря этому БМП-3 способна с расстояния нескольких километров уничтожить хорошо защищенную американскую боевую машину пехоты Bradley. Преимуществом российской техники перед западной стала возможность преодолевать водные преграды.

Опыт применения БМП-3 в зоне проведения спецоперации учли при модернизации БМП-3Ф. Эта модификация предназначена для морпехов. Ростех сообщил, что рекомендации военных используют при доработке бронетранспортера БТ-3Ф.

Ростех Оружие
04 апреля 2024, 13:29
Атомная подлодка Северного флота выполнила стрельбу ракетой «Калибр»
РИА «Новости»
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Многоцелевая атомная подлодка Северного флота «Казань» выполнила плановую стрельбу боевой крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели в Архангельской области. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу флота.

Упражнения по боевой подготовке прошли в Баренцевом море. Корабль проекта 885М «Ясень-М» выпустил ракету по полигону Чижа. Стрельбу удалось выполнить с заданной точностью и соблюдением всех технических и полетных параметров. Экипаж проявил «высокий профессионализм и морскую выучку», отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

В конце марта во время учений в Японском море экипаж подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота смог поразить цель крылатой ракетой комплекса «Калибр» с расстояния более тысячи километров. Учения прошли успешно, цель оказалась поражена в расчетное время.

Ракеты Стрельба Подлодки
03 апреля 2024, 18:26
Серийное производство нового средства борьбы с дронами наладили в России
РИА «Новости»
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Предприятия начнут серийное производство комплекса радиоэлектронной разведки «Грань», который увеличивает скорость работы звена РЭБ. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным разработчиков из добровольческого проекта «Локтар», новинку можно использовать в разведывательно-ударном комплексе тактического звена.

Оператору «Грани» потребуется всего 10 минут, чтобы проанализировать радиообстановку, обнаружить цель и передать ее координаты в командный пункт артиллерии. В издании добавили, что анализ и передача информации будут проводить еще быстрее, если военные задействуют сразу несколько комплексов.

Ранее волонтеры разработали для военнослужащих новую систему подавления БПЛА. Новинка получила официальное название «Орнитолог-1М », но бойцы стали называть разработку «утюгом» из-за схожести формы. Благодаря устройству, военнослужащие могут приземлять беспилотники, а также захватывать и перепрограммировать дроны.

Разведка Беспилотники Военные Армия
03 апреля 2024, 14:31
Выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений в России вырос втрое за год
РИА «Новости»
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В 2023 году в России в три раза увеличился объем выпуска автомобилей и бронетанковых вооружений, в семь раз вырос выпуск средств поражения. Об этом доложил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства в Госдуме.

«Увеличили выпуск техники и вооружения, <…> по очень многим позициям - в разы. По автомобилям и бронетанковому вооружению - втрое, по средствам поражения - в семь раз», - констатировал он.

Председатель правительства добавил, что выпуск техники связи, разведки и радиоэлектронной борьбы и вовсе вырос в девять раз. Кроме того, удалось нарастить производство комплектов медицинского оборудования, в частности для использования в полевых условиях.

Мишустин сообщил также, что участников спецоперации по поручению президента России Владимира Путина освободят от налога на имущество.

Глава кабмина отметил, что государство должно помогать бойцам СВО своевременно и в полном объеме.

Машины Михаил Мишустин

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