Призывной возраст для россиян повысили до 30 лет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов отмечал, что россияне, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет автоматически зачисляются в запас и под призыв не попадут.

В первоначальной версии законопроекта призывной возраст хотели повышать постепенно с 18-27 лет до 21 года - 30 лет. Но ко второму чтению поправки сохранили нижнюю границу без изменений Как напомнил сайт News.ru , первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что в зоне проведения спецоперации достаточно контрактников и добровольцев. Поэтому новый этап частичной мобилизации в России проводить не планируют.

По указу президента России, предельная численность Вооруженных сил увеличилась до 1,32 миллиона человек. Но в Минобороны подчеркнули, что не видят причин для увеличения призыва россиян на срочную службу. В частности, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что количество контрактников в Вооруженных силах вырастет до 745 тысяч человек до конца 2024 года.