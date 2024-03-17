17 марта 2024, 17:37

Предложения об обеспечении средствами реабилитации бойцов СВО проработают к концу июня

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по обеспечению участников специальной операции средствами реабилитации. Поручение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Кабмину необходимо выполнить поручения до 30 июня.

«Правительству России совместно с фондом поддержки участников СВО „Защитники Отечества“ подготовить и предоставить свои предложения по совершенствованию механизма обеспечения участников специальной военной операции современными техническими средствами реабилитации», - указали в поручении Путина.

Ответственными за выполнение задачи назначены глава правительства Михаил Мишустин и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Путин также поручил правительству внести поправки в законодательство, чтобы исключить начисление процентов по кредитам для участников специальной операции в течение льготного периода.

Кремль Россия Владимир Путин
15 марта 2024, 07:29
«Убийственная связка». Эффективную тактику применения дронов ВС России отметили на Западе
РИА «Новости»
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Российские войска в зоне проведения спецоперации подключили дроны к работе артиллерии. Это взаимодействие показало высокую эффективность, заявил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Журналист назвал такое объединение сил «убийственной связкой». Он рассказал о поражении трех штурмовых вертолетов 12-й армейской авиационной бригады Вооруженных сил Украины недалеко от Авдеевки. Военные планировали ненадолго приземлиться и подготовиться к бою, но их атаковала российская артиллерия при поддержке беспилотной авиации.

«К настоящему моменту должно быть очевидно, что оперативная цепочка русских - объединенные в сеть дроны и артиллерия, которые позволяют им обнаруживать цели глубоко за линией фронта и поражать их до того, как они начнут двигаться, - быстро улучшается», - сказал автор статьи.

Дэвид Экс заявил, что российские войска стали использовать более совершенные дроны-разведчики, которые передавали более качественные данные по надежным сетям большему числу передовых артиллерийских батарей и расчетов ударных дронов. Офицер британской армии Блэр Баттерсби подтвердил, что они применили новую технологию для улучшения связи между датчиком и стрелком.

Широкое применение БПЛА вынудило украинских военных массово сдаваться в плен в районе села Работино Запорожской области, заявил военнослужащий с позывным Доктор. Он сказал, что противника обстреливали из артиллерии и атаковали дронами.

Беспилотники Армия
15 марта 2024, 04:12
Корабль ТОФ «Маршал Крылов» успешно отразил атаку «вражеских» катеров
Пресс-служба Минобороны
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Экипаж корабля управления «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота (ТОФ) отразил атаку безэкипажных катеров «противника» во время учений в акватории залива Петра Великого. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

«По замыслу учения, „Маршал Крылов“ на переходе морем подвергся атаке нескольких безэкипажных катеров условного противника», - говорится в сообщении.

Экипаж корабля отработал элементы визуальной маскировки, применяя круговую дымовую завесу. При этом артиллерийские расчеты обнаружили и распределили цели для поражения. Все условные катера расстреляли из штатных корабельных крупнокалиберных пулеметов «Утес» и Корд».

В заливе Петра Великого также проводит артиллерийские стрельбы корвет «Гремящий» (ТОФ). Личный состав будет бить по морским и воздушным целям из артустановки АУ А-190 и зенитного ракетного комплекса АК-630М, отметили в Telegram-канале ВМФ России.

Также экипажу корабля предстоит провести противодиверсионное учение и тренировки по борьбе за живучесть с преодолением района с условной минной опасности. После завершения учений корабль переведут в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что натовские ракеты Scalp и Storm Shadow использовали для нанесения ударов по кораблям Черноморского флота.

Военные учения Корабли Камчатка
11 марта 2024, 09:49
Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» передадут военным на апробацию
РИА «Новости»
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Разработчики усовершенствовали беспилотный бронеавтомобиль «Зубило». В апреле военные начнут его апробацию, сообщил РИА «Новости» представитель АО «Ремдизель».

«Зубило» презентовали на военно-техническом форуме «Армия-2023». Беспилотную бронированную платформу создали на шасси КамАЗа для поддержки штурмовых подразделений , транспортировки военнослужащих, подвоза боеприпасов и зарядки дронов. По просьбе заказчика инженеры уменьшили вес и улучшили проходимость бронеавтомобиля.

«Апробация беспилотной платформы „Зубило“ начнется сразу в нескольких воинских подразделениях ВС РФ в апреле», - сообщила пресс-служба предприятия-разработчика.

В 2024 году Вооруженные силы России получат более 36 тысяч образцов военной техники и свыше 16,5 миллиона единиц средств поражения. Замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что это больше объемов предыдущих двух лет.

Оружие Армия Импортозамещение
09 марта 2024, 19:23
Севастопольцам объяснили причины громких звуков в центре города
РИА «Новости»
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Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Военные осуществляют маневры по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), в том числе с использованием стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов. Тренировка закончится примерно в 20:00.

«В городе все спокойно», - написал Развожаев.

До этого тренировка флота прошла 5 марта. Тогда в Севастополе также звучали громкие звуки.

Профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами провели в Севастополе в феврале. Население предупредили о звуках взрывов из-за гранатометания с катеров.

Крым Севастополь

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