Предельный возраст пребывания в запасе повысили для ряда воинских званий в России

Для первого разряда предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда - с 45 до 50 лет, для третьего разряда - с 50 до 55 лет.

Военнообязанный, находящийся в запасе, при достижении предельного возраста снимается с воинского учета и переводится в отставку.

По новому закону также увеличен предельный возраст пребывания находящихся в запасе граждан в мобилизационном резерве. Для резервистов высшего офицерского ранга он составит 70 лет, для старших офицеров - 65 лет, для младших офицеров - 60 лет.

Полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета будет возможен только с 2025 года. Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности, сообщили в Минцифры России.