01 января 2024, 01:30

Предельный возраст пребывания в запасе повысили для ряда воинских званий в России

РИА «Новости»
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С 1 января 2024 года на пять лет повысился предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Поправки в закон президент России Владимир Путин подписал в июле 2023 года.

Для первого разряда предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда - с 45 до 50 лет, для третьего разряда - с 50 до 55 лет.

Военнообязанный, находящийся в запасе, при достижении предельного возраста снимается с воинского учета и переводится в отставку.

По новому закону также увеличен предельный возраст пребывания находящихся в запасе граждан в мобилизационном резерве. Для резервистов высшего офицерского ранга он составит 70 лет, для старших офицеров - 65 лет, для младших офицеров - 60 лет.

Полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета будет возможен только с 2025 года. Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности, сообщили в Минцифры России.

Законы Россия
29 декабря 2023, 06:31
«Сблизился, поставил на атаку». Российский летчик спугнул ударную группу ВСУ
Пресс-служба Минобороны
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В зоне проведения спецоперации истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России сопроводил бомбардировщики и прикрыл их от нападения. Во время одного из вылетов он спугнул ударную группу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили «Известия».

Летчик рассказал об очередном боевом вылете. Его Су-35 прикрывал бомбардировщики во время задания. В какой-то момент он заметил ударную группу противника и решил действовать.

«Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи», - рассказал военнослужащий.

В результате российские бомбардировщики благополучно завершили операцию и вернулись на аэродром вылета. Су-35 выполнил свою задачу и прикрыл их от украинской авиации.

Истребительная авиация сбила украинский Су-25 над Краматорском. Еще два таких самолета перехватили средствами ПВО два самолета Су-25 в районе Токаревки Херсонской области и Новогригоровки Запорожской области.

Истребители Военные Самолеты Армия
28 декабря 2023, 10:26
Системы РЭБ назвали важным преимуществом России перед Украиной
РИА «Новости»
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Системы радиоэлектронной борьбы обеспечили России надежную защиту и техническое преимущество перед Вооруженными силами Украины. Об этом заявил колумнист The Daily Telegraph Джо Барнс.

«Сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, передаваемая в небо над полем боя, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту», - сказал он.

По мнению журналиста, благодаря системам РЭБ российские войска в технологическом плане заняли более выгодную позицию. Они глушили радиочастоты и шифровали системы наведения, из-за чего украинские беспилотники и реактивные снаряды HIMARS почти не попадали в цель.

ВСУ, по информации Джо Барнса, не смогли противостоять российским системам. Несмотря на военную помощь с Запада, они так и не получили средства противодействия РЭБ противника. Опасаясь утечки технологий, США запретили такие поставки.

Войскам России удалось заблокировать одно из самых мощных средств наблюдения США. Бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что с помощью американской системы пытались просканировать Крым.

Беспилотники Оружие Армия Импортозамещение
27 декабря 2023, 14:01
Появилось видео старта ракеты-носителя «Союз-2.1в»
Пресс-служба Минобороны
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Кадры старта ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк и выведение его на расчетную орбиту появилось в Сети. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли успешно», - сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что с аппаратом поддерживают устойчивую связь. Бортовые системы корабля работают в штатном режиме.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» также состоялся в марте 2023 года.

Полет контролировали с помощью средств наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

«Союз-2.1в» представляет собой двухступенчатую ракету-носитель легкого класса, которая предназначена для запуска космических аппаратов со стартовых комплексов аппарата «Союз-2».

Корабли Видео Россия
27 декабря 2023, 13:05
Минобороны получило партию истребителей пятого поколения Су-57
РИА «Новости»
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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) передал Министерству обороны заключительную партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова привели на сайте ведомства.

Самолеты успешно прошли все необходимые заводские испытания. Наращивание производства этих уникальных истребителей оказалось возможным благодаря решению вопросов по поставкам комплектующих и совершенствованию технологий сборки.

«Считаю, что коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей», - подчеркнул Мантуров.

По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, которые также привели в релизе Минпромторга, в цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые поступят ВКС России в 2024 году.

В начале декабря Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Техника прошла наземные и летные испытания.

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