Право на отсрочку от призыва для работников IT-компаний продлили до 30 лет

Изменения вступили в силу с 1 января 2024 года. Распоряжение подписал российский лидер Владимира Путина 4 сентября 2023 года.

До этого право на получение отсрочки для таких людей предоставляли до 27 лет. Изменения ввели из-за повышения верхней границы призывного возраста в РФ с 1 января с 27 до 30 лет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что право отсрочки от частичной мобилизации в России получили 834 224 человека , 256 тысяч из которых работают в IT-сфере. Также отсрочку получили 170 тысяч сотрудников банковской системы. Кроме этого, на службу не призвали специалистов из отрасли сельского хозяйства, СМИ, энергетики и других сфер.

Еще 6 декабря стало известно о появлении в электронной базе Госдумы документа с поправками к № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно протоколу, граждане России призывного возраста получат возможность проходить срочную службу в органах ФСБ.