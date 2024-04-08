08 апреля 2024, 10:40

Правительство распространило меры поддержки на добровольцев Росгвардии

РИА «Новости»
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Правительство России утвердило постановление о поддержке добровольцев в составе подразделений Росгвардии. Они получат те же меры поддержки и льготы, что и добровольцы в Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Вступившие в добровольческие формирования войск Национальной гвардии России граждане получат такие же меры поддержки и льготы, как и добровольцы в составе Минобороны», - отметили в кабмине.

В пресс-службе уточнили, что в том числе речь идет о выплатах ежемесячной денежной компенсации, компенсации расходов по оплате коммунальных платежей, снабжении вещевым имуществом.

В декабре Совет Федерации одобрил законопроект о праве Росгвардии организовывать добровольческие формирования в рамках своих подразделений.

Ранее стало известно, что кабмин выделит порядка четырех миллиардов рублей на поддержку контрактников и мобилизованных.

Льготы Военные Росгвардия Россия Правительство РФ
07 апреля 2024, 04:06
В Госдуме рассказали, что делать при получении повестки в отпуске
РИА «Новости»
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Если электронная повестка придет человеку в отпуске, то получатель обязан сообщить военкомату о невозможности прийти, а также объявить дату прибытия. Об этом заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА «Новости».

«Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», - заявил он.

Ранее Картаполов заявил, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки - электронная и бумажная. Он подчеркнул, что ничего страшного в этом нет. В обоих извещениях будет одинаковая информация.

В понедельник, 1 апреля, стартовал весенний призыв в России , он продолжится до 15 июля. В армию призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Мужчины будут служить в течение 12 месяцев, в воинские части начнут направлять с 15 апреля.

Отпуск Россия Мужчины Армия
06 апреля 2024, 08:13
Главным оружием России назвали передовые военные технологии
РИА «Новости»
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Самым мощным и угрожающим вооружением ВС России является комплекс передовых технологий, в том числе гиперзвуковое оружие. Об этом Lenta.ru заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он подчеркнул, что российская армия нарастила мощь военно-космических и ракетных сил благодаря разработке «Цирконов» и «Кинжалов».

«Главное оружие России - это комплекс передовых технологий, которые воплощены в нашем военном оружии», - указал эксперт.

Матвейчук также назвал главной силой армии солдат и офицеров, которые смогли доказать всему миру, что они - лучшие военные.

Ранее ВС России с помощью гиперзвуковых ракет ударили в зоне СВО по украинским объектам энергетики и системам ПВО. В Минобороны отметили, что военные проводили атаку «Кинжалами» и беспилотниками.

Позже британский аналитик Александр Меркурис назвал эти удары самой мощной атакой России за все время спецоперации. По его словам, они имели серьезные последствия для ВСУ.

Военные Россия Оружие Армия Технологии
06 апреля 2024, 02:26
В Госдуме объяснили, что делать если в весенний призыв придет две повестки
РИА «Новости»
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Сразу две повестки могут прийти в весенний призыв — бумажная и электронная. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА «Новости».

«Может прийти [электронная и бумажная повестка], ничего страшного в этом нет», - объяснил он.

По словам Картаполова, если возникнет такая ситуация, то в военкомат нужно идти по бумажной повестке. Оповещения полностью идентичны. Информацию из электронного послания продублируют в бумажном.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что срочников весеннего призыва, который начался 1 апреля, не будут привлекать к участию в специальной военной операции. Он отметил, что призывники получат военно-учетные специальности, а когда срок военной службы истечет, то их своевременно уволят и отправят к месту жительства. Всего призыву подлежат 150 тысяч человек.

Сразу две повестки могут прийти в весенний призыв - бумажная и электронная. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА «Новости».

Военные
05 апреля 2024, 16:14
Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против украинских дронов
РИА «Новости»
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Отечественные танки начали серийно оснащать системами радиоэлектронной борьбы против украинских БПЛА. Об этом сообщила газета «Уралвагонзавода».

Авторы публикации объяснили, что новый спектр производственных задач связан с реализацией нововведений в плане технического оснащения боевых машин. Специалисты проводят установку комплекса средств снижения заметности.

«Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам», - подчеркнули в статье.

«Уралвагонзавод» выполнил государственный оборонный заказ в полном объеме по итогам марта.

Накануне стало известно, что российские предприятия запустят серийное производство комплекса радиоэлектронной разведки «Грань». Система увеличивает скорость работы звена РЭБ.

Ранее волонтеры разработали для бойцов новую систему подавления беспилотников. Новинка получила название «Орнитолог-1М ».

Беспилотники Машины Танки

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