27 января 2025, 13:56

Правительство поддержало ужесточение призыва на срочную военную службу

РИА «Новости»
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Правительство России поддержало законопроект об изменении порядка призыва граждан на срочную военную службу. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с проектом отзыва на инициативу председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Судя по документу, решение о призыве в армию, которое не исполнили в период проведения призыва, в течение которого его приняли, будет подлежать исполнению в последующие призывы в течение года.

Также законопроект позволит сократить число должностных лиц, работающих на призывах, в том числе медиков. Для этого в инициативе предусмотрели возможность формирования одной призывной комиссии в городах федерального значения, в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

Ранее сообщалось, что мужчины с непогашенной судимостью или те, которые находятся под арестом или следствием, не подлежат призыву на срочную службу.

Военные Армия Правительство РФ
25 января 2025, 00:16
«Пылал сильно». Летчик с позывным Комиссар рассказал, за что получил три ордена Мужества
РИА «Новости»
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Российский военный летчик с позывным Комиссар рассказал RT, за какие заслуги получил три ордена Мужества. За время спецоперации у него было более 300 вылетов, 70% заканчивались полным поражением целей.

Комиссар рассказал, как выполнил одно из значимых заданий командования. В составе двух экипажей летчик атаковал украинский военный аэродром и прибывший на него транспортный самолет Ан-124 с техникой. Задание выполнили всего за час, отметил летчик, так как надо было успеть до того, как техника разъедется с летного поля.

«Когда мы запустили управляемые ракеты, самолет как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», - рассказал Комиссар.

Двух летчиков и двух штурманов представили к награде.

А первый орден Мужества летчик получил в Сирии. Тогда в момент остановки двух двигателей во время захода на посадку смог благополучно посадить самолет. Комиссар не стал катапультироваться до последнего и сохранил машину. По его признанию, он сам не понял, как смог это сделать в условиях плохой видимости.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества внештатному корреспонденту «Известий» Александру Мартемьянову, погибшему при атаке дрона в ДНР.

Российский военный летчик с позывным Комиссар рассказал RT , за какие заслуги получил три ордена Мужества. За время спецоперации у него было более 300 вылетов, 70% заканчивались полным поражением целей.

Награды Сирия Военные Самолеты
16 января 2025, 20:35
Путин подписал указ о начале военных сборов для россиян в запасе в 2025 году
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан России на военные сборы в 2025 году. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов России поручили обеспечить выполнение мероприятий, которые связаны с призывом граждан для прохождения сборов.

Также в документе указывается, что резервисты будут проходить сборы ВС России, войсках национальной гвардии и Федеральной службы безопасности.

Владимир Путин Армия
01 января 2025, 17:15
Российский военный рассказал, заменят ли бойцов роботами
РИА «Новости»
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В ВС России оценили перспективы применения роботов в зоне боевых действий. Даже самые совершенные устройства не смогут заменить солдат, заявил РИА «Новости» командир отряда «Запад».

Боец с позывным Вини заметил, что человекоподобным роботам не под силу работа по выявлению целей и дополнительных огневых позиций, которые есть у противника.

«Ну и в целом, робот не сможет заменить штурмовика», - подчеркнул он.

Военный рассказал и о пользе применения роботов. Их использование при разминировании, разведке и доставке провизии позволяет сохранять жизни солдат.

Ранее в России приступили к разработке уникального самоходящего робота-андроида БРЧ-1 , который превзойдет человека по силе и скорости. Его испытания пройдут в первом квартале 2025 года. После этого устройство хотят отправить на передовую.

Роботы Военные
26 декабря 2024, 12:45
Уволили за сутки. Безрук рассказал о своем пути к должности главы разведки «Вагнера»
Телеканал «360»
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Глава разведки ЧВК «Вагнер» с позывным Безрук в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказал, как попал в компанию и стал командиром разведчиков. На момент знакомства с «Вагнером» Безрук служил во внутренних войсках, но решил уволиться и подписать контракт с ЧВК.

«Начиналась компания вообще, скажем так, с маленькой группы. Численность этой группы составляла 67 человек», - рассказал собеседник 360.ru.

Его знакомство с ЧВК произошло случайно. На Новочеркасский полигон он приехал по приглашению товарищей, с которыми поддерживал общение со срочной службы. Там он увидел своего первого командира со «срочки», и тогда решил, что пойдет в компанию.

«Хотя на тот момент служил во внутренних войсках, в отряде специального назначения. После этого подошел к командиру своего отряда и попросил об увольнении. Меня уволили буквально суточным приказом. Приехал со сборов, за двое суток уволился, через сутки уехал на Украину, вот так и начал работать», - рассказал Безрук.

Это был 2014 год, уточнил боец. В разведку он попал гораздо позже. На тот момент в структуре было всего два человека, отметил Безрук.

Чем занималась разведка «Вагнера» Военный рассказал об особенностях работы в разведке ЧВК. Это не та фронтовая разведка, которая «выходит на передний край», пояснил вагнеровец.

«У нас это все по-другому. У нас был именно анализ, сбор информации, работа непосредственно с гражданским населением, также были и агентурные данные, и все остальное. Поэтому мы больше занимались сбором, коммуникацией и, соответственно, докладывали старшим руководителям», - рассказал Безрук.

В ходе интервью командиры Чепец и Безрук рассказали, что для них значил ЧВК «Вагнер» и как они получили свои главные награды. Полную версию интервью смотрите в социальных сетях 360.ru.

Разведка Военные Полигоны

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