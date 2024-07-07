07 июля 2024, 22:49

Появилось видео испытаний необычных бетонобойных бомб для Су-30СМ2

РИА «Новости»
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Испытания бетонобойных бомб, сброшенных с истребителя Су-30СМ2, попали на видео. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Судя по записи, бомбы сначала плавно спускаются на парашютах, затем отделяются и резко устремляются к цели. При этом боеприпасы сначала «вгрызаются» в землю и взрываются только через несколько секунд.

Главный конструктор программы Су-30 Олег Панков рассказал, что истребитель оснастили радаром с увеличенной почти в два раза дальностью обнаружения.

«На нем применили интегрированное оружие большой дальности - практически все, что сейчас имеет Россия, на нем применяется», - отметил он.

По словам Панкова, одна из воинских частей смогла уже через три дня поразить американскую систему ПВО Patriot с помощью новых истребителей.

В декабре Минобороны получило новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Новая техника успешно прошла летные испытания.

Истребители Видео Самолеты Россия Оружие
07 июля 2024, 07:59
Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам
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Российские специалисты изучили боевую часть европейских ракет SCALP/ Storm Shadow, определили дальность срабатывания над поверхностью земли и глубину пробития. Об этом РИА «Новости» сообщил специалист по работе с вооружением.

По его словам, кумулятивная часть ракеты представляет собой предмет формы цилиндра порядка полуметра в длину. Носовая часть устроена в виде воронки.

«Головная часть ракеты - колпак, потом идет первичный заряд, а затем и основная боевая часть. Он необходим для пробития препятствия и за счет кумулятивного эффекта, проделывает отверстия, после чего происходит взрыв. Мы понимаем дальность срабатывания от поверхности, глубину пробития и какие используются датчики», - сказал специалист.

Ранее российские специалисты изучили принцип работы и внутреннее строение кассетного боеприпаса ATACMS.

Россия Оружие
06 июля 2024, 12:53
Китай и Белоруссия проведут антитеррористические учения
РИА «Новости»
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Китайские военнослужащие прибыли в Белоруссию, чтобы принять участие в совместных антитеррористических учениях. Маневры начнутся 8 июля, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

В республике приземлился самолет с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая. С 8 до 19 июля пройдет совместная антитеррористическая тренировка. Китайские и белорусские военные обменяются опытом, проведут слаживание подразделений и подготовят базу для будущего сотрудничества.

В апреле Вооруженные силы Белоруссии проверили боеготовность танковых и инженерных частей на западе страны, а затем присоединились ко второму этапу российских учений по применению нестратегического ядерного оружия.

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил о росте угроз в Восточной Европе , а военный обозреватель Михаил Ходаренок допустил нападение со стороны Украины.

Белоруссия Военные учения Терроризм Армия Китай Союзное государство
02 июля 2024, 18:02
Кабмин поддержал проект о передаче конфискованного оружия в зону СВО
РИА «Новости»
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Законопроект об упрощенной процедуре передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации поддержали в кабмине с учетом замечаний. Об этом со ссылкой на отзыв правительства сообщило РИА «Новости».

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний», - указали в тексте отзыва.

Проект внесли на рассмотрение в мае. Авторы инициативы предложили дополнить поправками закон «Об оружии». Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять документ в первом чтении. Этот вопрос могут поднять на пленарном заседании 4 июля.

В пояснительной записке авторы проекта отметили, что сейчас конфискованные и добровольно сданные оружие и патроны, обращенные в государственную собственность, подлежат уничтожению Росгвардией. Та же самая норма применяется и в отношении оружия и боеприпасов, сданных собственниками на хранение в Росгвардию и не востребованных в течение более 12 месяцев.

По мнению авторов инициативы, подобное оружие при условии его исправности вполне можно было бы передавать сотрудникам государственных военизированных организаций.

«Что особенно актуально это с учетом проведения специальной военной операции», - подчеркнули в пояснительной записке.

Оружие Правительство РФ
02 июля 2024, 07:56
Военный летчик объяснил, почему дроны-разведчики НАТО у берегов Крыма не сбивали
РИА «Новости»
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Уничтожение подлетевших к Крыму западных дронов-разведчиков расценят как нарушение международного права, поэтому российские военные лишь оттесняли их на дальнее расстояние. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил об этом News.ru.

«Этот район до сих пор не утвержден в ООН. <…> Мы не можем их сбить, поэтому только вытесняем их», - сказал он.

Попов сообщил, что Россия подала заявку в специальный комитет ООН, чтобы восстановить права на государственную границу, морские территории и воздушное пространство. По его словам, за 10 лет решение так и не получили.

У российской авиации есть и другие способы борьбы с дронами НАТО, кроме уничтожения, заявил он. Военный летчик сказал, что российские самолеты могут всячески осложнять беспилотникам полет. Например, сбрасывать топливо, включать над БПЛА форсажи, проходить рядом на большой скорости и сбивать их с курса турбулентностью.

Американские беспилотники RQ-4 Global Hawk неоднократно приближались к Крыму. Они кружили над нейтральными водами.

Авиация Беспилотники Крым Россия Армия ООН ПВО

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