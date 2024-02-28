Появилось первое изображение новейшей РСЗО «Возрождение»

Видео записали во время проверки выполнения министром обороны России Сергеем Шойгу, гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.

На кадрах можно увидеть машину на колесном шасси с направляющими для ракет двух калибров. Судя по конструкции артиллерийской части, в ней предусмотрели пакетную перезарядку РСЗО. Предположительно, эта установка может быть первым изображением системы «Возрождение».

Впервые о разработке новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение» в декабре прошлого года сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, серийное производство нового вооружения планировали запустить в первой половине 2024 года.

Гендиректор госкорпорации отметил, что бикалиберная машина сможет минировать территорию снарядами калибра 140 миллиметров и поражать цели реактивными 220-миллиметровыми снарядами.