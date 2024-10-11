11 октября 2024, 10:59

Появились фотографии генерала Суровикина в Африке

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Герою России генералу армии Сергею Суровикину исполнилось 58 лет. Ura.ru опубликовало новые фото военачальника и приоткрыло завесу тайны, где он сейчас находится.

«Сергей Владимирович на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. С ним все в порядке», - сообщил изданию знакомый генерала. Он и предоставил кадры, сделанные несколько дней назад.

В октябре прошлого года командующим ВКС вместо Суровикина назначили генерал-полковника Виктора Афзалова. Сам же Суровикин надолго пропал из публичного поля.

В мае появились слухи , что он приезжал в Москву и посещал Кремль, но они не подтвердились. Ролик, который выдавали за доказательство приезда генерала, как оказалось, сняли за полгода до этого.

Герою России генералу армии Сергею Суровикину исполнилось 58 лет.

Ura.ru опубликовало новые фото военачальника и приоткрыло завесу тайны, где он сейчас находится.

Африка Военные Россия Сергей Суровикин
11 октября 2024, 02:23
Зверь с ракетами. Новый российский корвет «Ржев» удивил американцев
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
ВМФ России получит на вооружение новейший российский ракетный корвет «Ржев». Несмотря на малый размер, он обладает мощным оружием. Американский журнал The National Interest назвал это судно зверем с ракетами.

Корабль проекта 22800 класса «Каракурт» направился с Амурского судостроительного завода во Владивосток для проведения ходовых и государственных испытаний. Ожидается, что «Ржев» присоединится к Тихоокеанскому флоту в начале 2026 года.

Несмотря на компактные размеры - длину всего 66,7 метра и водоизмещение 860 тонн - этот корвет хорошо вооружен. Разработчики оснастили его восемью противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», артиллерийской установкой АК-176МА и автоматической двухцелевой пушкой А-190. «Ржев» способен атаковать надводные корабли и противостоять различным угрозам как совместно с другими силами, так и в одиночку.

«Это знаменует собой смещение акцента для российского ВМФ в сторону меньших, но высокоэффективных судов. <…> Новый российский корвет класса „Каракурт“ - зверь, носитель крылатых ракет», - заявил журналист Питер Сучиу.

К классу «Каракурт» относятся четыре малых ракетных корабля, сообщили «Известия». Их строительство по заказу Минобороны началось в 2019 году.

Корабли Россия Армия
10 октября 2024, 21:19
Ушедшему в трехмесячную самоволку уральскому рядовому дали реальный срок
«ВКонтакте»
Читайте нас в: Google Новости
Срок в пять лет и шесть месяцев колонии общего режима получил призванный в рамках частичной мобилизации рядовой из уральского города Усть-Катава за трехмесячную самоволку. Такой приговор вынес Магнитогорский гарнизонный военный суд.

В пресс-службе ведомства сообщили, что военную часть в Ростовской области солдат оставил в начале декабря 2023 года после обследования в медицинском учреждении. Из больницы рядовой уехал в родной город, где остался на три месяца, пропустив установленный срок возвращения в часть.

Магнитогорский военный суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении места службы и неявке в установленный срок без уважительных причин в период мобилизации. В качестве наказания рядовому назначили пять лет и шесть месяцев колонии общего режима.

В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о лишении права на получение социальных выплат ушедших в самоволку военных, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Речь идет о ежемесячной сумме в размере 158 тысяч рублей. При этом выплаты возобновятся, если военный вернется в часть или место несения службы.

Военные Приговоры Россия
01 октября 2024, 04:21
Маневр российского истребителя на Аляске напугал американского генерала
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американские летчики отслеживали полет четырех российских военных самолета вблизи Аляски. Маневр истребителя Су-35С сочли небезопасным, об этом сообщил генерал ВВС США Грегори Гийо, его слова передал Telegram-канале Fighterbomber.

Новосибирский авиазавод имени Чкалова передал ВКС новую партию Су-34. Истребители уже показали высокую эффективность в зоне СВО, новая партия получила широкие возможности по уничтожению объектов противника.

Самолеты объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) совершили «безопасный и дисциплинированный перехват» российских самолетов в зоне противовоздушной обороны Аляски.

«Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех - не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах», - заявил генерал.

В Telegram-канале опубликовали видеозапись с американского самолета. На кадрах видно, что истребитель ВВС США слишком близко подошел к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, а пилот Су-35С из группы сопровождения сманеврировал и отогнал американский самолет.

США Истребители Военные Самолеты
30 сентября 2024, 13:20
Путин подписал указ об осеннем призыве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве россиян на военную службу. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Осенний призыв продлится с 30 сентября по 31 декабря. На службу призовут 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

«Осуществить <…> увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», - следует из указа.

Путин поручил правительству, исполнительным органам и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Призывники смогут обжаловать решения комиссий онлайн в досудебном порядке, рассказал ранее вице-адмирал Владимир Цимлянский. Это можно сделать через «Госуслуги».

Военные Владимир Путин Госуслуги

Новости по теме