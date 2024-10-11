Появились фотографии генерала Суровикина в Африке

«Сергей Владимирович на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. С ним все в порядке», - сообщил изданию знакомый генерала. Он и предоставил кадры, сделанные несколько дней назад.

В октябре прошлого года командующим ВКС вместо Суровикина назначили генерал-полковника Виктора Афзалова. Сам же Суровикин надолго пропал из публичного поля.

В мае появились слухи , что он приезжал в Москву и посещал Кремль, но они не подтвердились. Ролик, который выдавали за доказательство приезда генерала, как оказалось, сняли за полгода до этого.

Герою России генералу армии Сергею Суровикину исполнилось 58 лет.

Ura.ru опубликовало новые фото военачальника и приоткрыло завесу тайны, где он сейчас находится.