01 декабря 2023, 07:23

Поставку Украине планирующих дальнобойных снарядов GLSDB отложили во второй раз

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Первую крупную партию планирующих высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB отправят на Украину не раньше 2024 года. Поставку отложили во второй раз, сообщило агентство Reuters.

Компания Boeing прошлой осенью предложила Пентагону закупить GLSDB для Украины. Первую крупную партию реактивных снарядов планировали поставить весной, но потом решили сделать это до конца 2023 года.

Источники агентства заявили, что сроки снова изменили. В США подрядчики отправят бомбы в конце декабря. Американские военные испытают их и только тогда передадут Украине. Это займет еще несколько месяцев.

Реактивные снаряды наземного базирования малого диаметра GLSDB адаптировали для нанесения ударов с расстояния 160 километров. Эти снаряды заменят ракеты ATACMS той же дальности, которые поставили в ограниченном количестве.

Для собственной армии в США создадут улучшенную версию этих ракет - Precision Strike Missile. Их выпуском занялась компания Lockheed Martin.

США Ракеты Пентагон Оружие Украина
30 ноября 2023, 05:53
ВМФ России получил атомные подлодки «Александр III» и «Красноярск»
РИА «Новости»
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Российский военно-морской флот получил две атомные подводные лодки — стратегическую «Александр III» и многоцелевую «Красноярск». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Российский военно-морской флот получил две атомные подводные лодки - стратегическую «Александр III» и многоцелевую «Красноярск». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

«Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на „Севмаше“ подводных лодок „Александр III“ и „Красноярск“», - сказано в материале.

По словам собеседника агентства, торжественная церемония поднятия Андреевского военно-морского флага на двух атомных ракетоносцах пройдет после 10 декабря. Он отметил, что корабль официально примут в боевой состав ВМФ только после этого события, однако технически морские судна уже передали.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о повышении числа носителей высокоточного оружия в составе ВМФ РФ. По его словам, сейчас стадию испытаний проходит фрегат «Адмирал Головко», его вооружат гиперзвуковым оружием «Циркон».

Россия Оружие
28 ноября 2023, 07:55
Американский журналист раскрыл роль российских Су-30СМ в спецоперации на Украине
РИА «Новости»
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Российская армия использовала новейшие истребители Су-30СМ в зоне спецоперации для прикрытия своих бомбардировщиков, которые наносили удары. Они отвлекали внимание украинских систем ПВО, заявила обозреватель журнала The National Interest Майя Карлин.

Новый многоцелевой истребитель Су-30СМ создали на основе Су-30. Американская журналистка назвала эту модель более совершенной, чем предыдущая. Самолет оснастили улучшенной радиолокационной станцией и двумя турбореактивными двигателями Ал-31ФП, корпус сделали из титана и высокопрочных алюминиевых сплавов. В прошлом году, по словам Майи Карлин, российская армия получила первую партию тяжелых истребителей Су-30СМ2 - новейшего варианта семейства Су-30.

«Су-30СМ используются для прикрытия российских бомбардировщиков на Украине, действуя в качестве отвлекающих факторов. <…> Пилоты Су-30СМ привлекают внимание украинских ПВО, а высотные бомбардировщики выполняют бомбардировки», - заявила она.

Эти истребители, по информации автора статьи, задействовали во многих операциях на Украине. Например, для патрулирования территории в паре с истребителями Су-35.

Издание Military Watch Magazine сообщало, что Су-30СМ эффективно ликвидировал безэкипажные катера Вооруженных сил Украины. Эти истребители выпускали ракеты «воздух-земля» , не входя в зону противника.

Истребители Самолеты Россия Украина Армия
28 ноября 2023, 05:51
Мини-БПЛА создали для Су-57, которые он сможет сбрасывать в воздухе
РИА «Новости»
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Для истребителя ВС РФ пятого поколения Су-57 создали мини-дроны, которые он способен нести на борту. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе», - сказано в материале.

По словам собеседника агентства, истребитель может запускать несколько таких беспилотников и управлять ими. Он подчеркнул, что говорит об ударных БПЛА, разведывательных дронах и беспилотниках радиоэлектронной борьбы.

Десять таких сброшенных дронов прорвут ПВО неприятеля, потому что перегрузят ее информационные системы. Также противовоздушную оборону противника будут атаковать средствами поражения истребителей и беспилотниками.

Ранее в журнале The National Interest заявили, что в США забеспокоились из-за планов России по наращиванию производства БПЛА. В материале отметили, что в эксплуатацию введут новый мощный дрон С-70Б, который можно применять в связке с передовыми истребителями пятого поколения Су-57.

Беспилотники Россия Оружие
27 ноября 2023, 05:31
Разработчик первого морского дрона рассказал о его характеристиках
РИА «Новости»
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Первые российские морские дроны передадут Министерству обороны до конца года. Управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппского машиностроительного завода) Михаил Даниленко рассказал о функционале беспилотников. В интервью РИА «Новости» он назвал эти аппараты «одноразовыми катерами».

Даниленко пояснил, что первые российские безэкипажные катера смогут разогнаться до 80 километров в час, а также нести взрывчатку весом до 600 килограммов. По его словам, разработчики задумали, чтобы дроны перевозили не только тротил, но и средства сопровождения и разведки.

«Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности», - добавил управляющий директор.

Даниленко отметил и то, что морские дроны смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника. В целом возглавляемое им предприятие специализируется на производстве катеров для российских силовых структур.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 12 безэкипажных украинских катеров морской авиацией Черноморского флота. Все аппараты следовали в направлении полуострова Крым.

Беспилотники Россия

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