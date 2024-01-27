27 января 2024, 00:03

Порядок медосвидетельствования упростили для желающих служить по контракту

РИА «Новости»
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Правительство России упростило порядок медицинского освидетельствования для добровольно желающих служить в ВС РФ по контракту. Постановление разместили на официальном сайте кабмина.

Согласно новому порядку, медицинское освидетельствование будет проходить в один этап, а не в два, как ранее. При одноэтапном освидетельствовании контрактники будут проходить комиссию в государственных медучреждениях по направлению муниципальных военкоматов (офицеры) и по направлению начальников пунктов отбора на военную службу по контракту (для солдат, сержантов, прапорщиков).

Результаты медосвидетельсвования будет изучать военно-врачебная комиссия муниципального уровня. Вердикт о годности комиссия должна выдавать в течение пяти дней после получения пакета медицинских документов.

Президент России Владимир Путин призвал формировать настоящую элиту из тех, кто добровольно пошел служить в зону СВО, а не из «чудиков, обнажающих свои гениталии». Глава государства отметил, что участников спецоперации нужно поддерживать.

Военные Россия Правительство РФ
26 января 2024, 06:32
Российские инженеры создали самый быстрый в зоне СВО дрон-конвертоплан
РИА «Новости»
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В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный развивать скорость до 200 километров в час. Он почти в 2,5 раза быстрее используемых в зоне спецоперации беспилотников, сообщил РИА «Новости» гендиректор компании «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман.

«Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей - он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час», - сказал он.

Беспилотник сконструировали таким образом, чтобы он взлетал, как квадрокоптер, а разгонялся и продолжал лететь, как самолет - на крыльях, по законам аэродинамики. Это позволило сэкономить до 70% энергии.

Алексей Герман заявил, что использованные в зоне СВО дроны вертикального взлета разгонялись не более чем до 85 километров в час. Они неповоротливые и медлительные. «Ловкий», по его словам, не только быстрее. Он способен задерживаться в воздухе в 2,5 раза дольше, чем другие дроны, и обслуживаться только одним оператором.

Национальная технологическая инициатива представила беспилотник «Бегалет-Мираж». Он способен подниматься на высоту до восьми километров.

Беспилотники Россия Оружие Импортозамещение
25 января 2024, 17:57
«Купола безопасности» предложили создать над российскими стратегическими объектами
РИА «Новости»
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Первый заместитель главы фракции СРЗП Дмитрий Гусев предложил создать «купола безопасности» над важными промышленными предприятиями и стратегическими объектами в России для их защиты от атак беспилотников. Обращение депутата к председателю правительства Михаилу Мишустину появилось в распоряжении РИА «Новости».

Гусев напомнил, что уже предлагал защитить таким куполом Москву, и сейчас его уже создали. Кроме того, подобные купола разработали и для защиты некоторых объектов в приграничной зоне, добавил руководитель фракции СРЗП. Он указал, что затраты на их создание гораздо меньше, чем потенциальный ущерб от теракта.

Дмитрий Гусев сообщил, что готовит поправки в законодательство, которые сделают наличие купола безопасности от беспилотников «обязательной нормой».

«Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ», - обратился Гусев к Мишустину.

В конце 2022 года защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской АЭС.

Беспилотники Россия Правительство РФ Михаил Мишустин
22 января 2024, 08:41
«Сармат» не повлияет на формулу стратегического уравнения с США
Пресс-служба Минобороны
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Постановка ракетных комплексов «Сармат» на боевое дежурство в России не поменяет формулу стратегического уравнения с США. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА «Новости».

«Хотел бы еще раз подтвердить, что мы продолжаем четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней», - сказал он.

Рябков отметил, что еще до приостановки Договора о стратегических наступательных вооружениях механизмы введения ракет соблюдались в отношении «Сарматов». Замглавы МИД подчеркнул, что российские стратегические ядерные силы - «дышащий организм». Они могут адаптироваться под новые обстоятельства.

Минобороны России занялось решением задачи по оснащению первого ракетного полка ракетным комплексом с МБР «Сармат». Министр обороны Сергей Шойгу назвал его приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. Россия стала лидером в сфере межконтинентальных ракет после выпуска комплекса.

Одним из главных достоинств российских «Сарматов» является увеличенная дальность полета. Ракеты также могут менять курс и все равно достигать изначально выбранной цели. Ранее «Сармат» назвали знаковыми для конфликта на Украине и всей мировой стабильности.

США Ракеты Россия Оружие МИД РФ
19 января 2024, 06:13
Новый учебно-тренировочный самолет Як-152 прошел госиспытания
РИА «Новости»
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Разработчики подтвердили основные летно-технические характеристики нового учебно-тренировочного самолета Як-152 для Воздушно-космических сил России. Воздушное судно успешно прошло государственные испытания, сообщило РИА «Новости».

Государственные совместные испытания Як-152 завершились в конце 2023 года в соответствии с планом. Во время проверок подтвердили основные летно-технические характеристики самолета. Представитель компании «Яковлев» заявил, что следующим этапом развития проекта станет импортозамещение некоторых систем воздушного судна.

«В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства», - сказал он.

Отечественными аналогами смогут заменить воздушный винт и другие комплектующие. ВКС России станут использовать Як-152 вместе с учебно-боевым комплексом самолета Як-130.

На Як-152 поставили немецкий двигатель. О поисках российской замены компания - разработчик публично объявила в середине прошлого года.

Авиация Истребители Самолеты Армия Импортозамещение

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