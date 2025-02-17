Портфель заказов «Рособоронэкспорта» в 2024 году достиг $57 миллиардов

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По его словам, портфель заказов «Рособоронэкспорта» продолжает расти - в 2025 году организация подписала контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными государствами.

Михеев подчеркнул, что компания активно работала в прошлом году для продвижения российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Другим странам продемонстрировали комплекс «Ланцет-Э», истребитель пятого поколения Су-57, а также модернизированную с учетом современных боевых действий военную технику.

«Как в России, так и за рубежом иностранным партнерам представили ряд ключевых образцов», - объяснил гендиректор «Рособоронэкспорта».

Ранее на международной выставке в Индии представили Су-57Э. Многофункциональный самолет вызвал большой интерес у посетителей мероприятия.