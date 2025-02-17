17 февраля 2025, 10:28

Портфель заказов «Рособоронэкспорта» в 2024 году достиг $57 миллиардов

Global Look Press
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Портфель оружейных заказов «Рособоронэкспорта» на конец 2024 года составил 57 миллиардов долларов. Это показатель стал рекордным, заявил РИА «Новости» гендиректор госкомпании Александр Михеев.

По его словам, портфель заказов «Рособоронэкспорта» продолжает расти - в 2025 году организация подписала контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными государствами.

Михеев подчеркнул, что компания активно работала в прошлом году для продвижения российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Другим странам продемонстрировали комплекс «Ланцет-Э», истребитель пятого поколения Су-57, а также модернизированную с учетом современных боевых действий военную технику.

«Как в России, так и за рубежом иностранным партнерам представили ряд ключевых образцов», - объяснил гендиректор «Рособоронэкспорта».

Ранее на международной выставке в Индии представили Су-57Э. Многофункциональный самолет вызвал большой интерес у посетителей мероприятия.

Оружие Экономика
10 февраля 2025, 19:07
Законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде внесут в Госдуму
РИА «Новости»
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Законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде планируют внести на рассмотрение в Госдуму на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил глава комитета ГД по обороне, автор инициативы Андрей Картаполов.

«На следующей неделе будем стараться это сделать», - отметил он.

По словам депутата, предлагаемые новым законом штрафы будут достаточно крупными. Таким образом, нарушители будут осознавать серьезность своих действий. Конкретный размер санкций он не назвал.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности ранее утвердила инициативу об увеличении штрафов за несообщение военкомату о переезде. Картаполов предложил повысить штрафные санкции с максимальных пяти тысяч рублей до 10-20 тысяч.

Такие меры наказания могут назначить в том случае, если человек переехал на срок более трех месяцев и не получил регистрацию на новом месте.

Штрафы Законы Депутаты Армия
31 января 2025, 20:09
Испытательные пуски ракет «Циркон» с подлодок завершили в России
РИА «Новости»
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Проверку запусков гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» с подводных лодок в рамках испытаний завершили. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил генеральный директор НПО машиностроения Александр Леонов.

Он пояснил, что проверочные пуски провели в рамках утвержденной программы по вооружению, но сами ракеты уже давно стоят на подводных лодках.

«Нам для этого никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено Министерством обороны», - заявил Леонов.

Установленные на подлодке «Новороссийск» и фрегатах «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко» ракеты «Циркон» российские военные использовали в рамках учений в Средиземном море в начале декабря прошлого года.

В пресс-службе Минобороны заявили, что ракеты успешно поразили все цели. Тогда же прошел плановый пуск крылатой ракеты «Оникс», установленной на береговом ракетном комплексе «Бастион».

Ракеты Военные Россия Подлодки
27 января 2025, 13:56
Правительство поддержало ужесточение призыва на срочную военную службу
РИА «Новости»
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Правительство России поддержало законопроект об изменении порядка призыва граждан на срочную военную службу. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с проектом отзыва на инициативу председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Судя по документу, решение о призыве в армию, которое не исполнили в период проведения призыва, в течение которого его приняли, будет подлежать исполнению в последующие призывы в течение года.

Также законопроект позволит сократить число должностных лиц, работающих на призывах, в том числе медиков. Для этого в инициативе предусмотрели возможность формирования одной призывной комиссии в городах федерального значения, в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

Ранее сообщалось, что мужчины с непогашенной судимостью или те, которые находятся под арестом или следствием, не подлежат призыву на срочную службу.

Военные Армия Правительство РФ
25 января 2025, 00:16
«Пылал сильно». Летчик с позывным Комиссар рассказал, за что получил три ордена Мужества
РИА «Новости»
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Российский военный летчик с позывным Комиссар рассказал RT, за какие заслуги получил три ордена Мужества. За время спецоперации у него было более 300 вылетов, 70% заканчивались полным поражением целей.

Комиссар рассказал, как выполнил одно из значимых заданий командования. В составе двух экипажей летчик атаковал украинский военный аэродром и прибывший на него транспортный самолет Ан-124 с техникой. Задание выполнили всего за час, отметил летчик, так как надо было успеть до того, как техника разъедется с летного поля.

«Когда мы запустили управляемые ракеты, самолет как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», - рассказал Комиссар.

Двух летчиков и двух штурманов представили к награде.

А первый орден Мужества летчик получил в Сирии. Тогда в момент остановки двух двигателей во время захода на посадку смог благополучно посадить самолет. Комиссар не стал катапультироваться до последнего и сохранил машину. По его признанию, он сам не понял, как смог это сделать в условиях плохой видимости.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества внештатному корреспонденту «Известий» Александру Мартемьянову, погибшему при атаке дрона в ДНР.

Российский военный летчик с позывным Комиссар рассказал RT , за какие заслуги получил три ордена Мужества. За время спецоперации у него было более 300 вылетов, 70% заканчивались полным поражением целей.

Награды Сирия Военные Самолеты

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