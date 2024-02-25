25 февраля 2024, 23:14

«Полный абсурд». Россия не оставит Калининград, если НАТО решится напасть на регион

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НАТО исчерпал возможности по поддержанию сухопутных войск ВСУ. Если альянс решится на прямую конфронтацию с Россией, то наверняка решит задействовать авиацию. Существует и другой вариант — возможное нападение вооруженных сил блока на Калининград, сообщила газета Asia Times. Всю абсурдность этого предположения обрисовал на стриме «360» с Анастасией Букреевой профессор российского Государственного университета управления и доктор политических наук Владимир Волох.

Пустые разговоры Эксперт заявил, что каждый, кто делает такое предположение, должен понимать, что нападение на Калининград - это нападение на Россию со всеми вытекающими последствиями.

«И понятно, что Россия никогда не оставит в одиночестве свой важнейший такой стратегический субъект, как Калининградская область», - подчеркнул собеседник Букреевой.

Профессор отметил, что жители российского эксклава - мужественные люди, которые могут за себя постоять. Также в полной боеготовности находятся Вооруженные силы, которые защищают Калининград: Балтийский флот и сухопутные войска.

«Это полный абсурд говорить, что НАТО попытается напасть на Калининград. Конечно, НАТО прекрасно понимает, что это просто заявление, голословные заявления, рассчитанные на дешевый пиар - якобы какая-то сила еще есть у НАТО», - заявил Волох.

По мнению эксперта, Североатлантический альянс ни в коем случае не будет сейчас нападать на Россию, Вооруженные силы которой находятся на пике своей мощи и силы, имеют боевой опыт и «в состоянии дать отпор любому агрессору». Поэтому слухи о нападении на Калининград - это пустые разговоры.

Плановая история В Польше начались крупномасштабные учения войск альянса. В Белоруссии забеспокоились, что под учениями НАТО скрывается организация ударных группировок.

Профессор заявил, что, скорее всего, это «плановая история», больше нацеленная на показ.

У НАТО и украинских националистов нет успехов, поэтому учения - это способ показать, что у военного блока еще есть какие-то возможности.

НАТО исчерпал возможности по поддержанию сухопутных войск ВСУ. Если альянс решится на прямую конфронтацию с Россией, то наверняка решит задействовать авиацию. Существует и другой вариант - возможное нападение вооруженных сил блока на Калининград, сообщила газета Asia Times. Всю абсурдность этого предположения обрисовал на стриме «360» с Анастасией Букреевой профессор российского Государственного университета управления и доктор политических наук Владимир Волох.

Россия НАТО Польша Калининград
23 февраля 2024, 03:17
Работникам прокуратуры и следственных органов предложили предоставить отсрочку от призыва
РИА «Новости»
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва в ряды российской армии служащих в органах и организациях прокуратуры и следственных органах и учреждениях Следственного комитета. Текст документа разместили в электронной базе ГД.

Поправки предложили внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». По новому закону отсрочку от воинской службы предоставят гражданам с высшим образованием и специальными званиями на время такой службы.

В случае, если Госдума одобрит законопроект с поправками, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Программисты и другие сотрудники аккредитованных IT-компаний смогут получить отсрочку от службы в армии на весеннем призыве 2024 года. Для получения отсрочки должны выполняться ряд требований - возраст, образование, время работы и даже продолжительность рабочего дня.

Законы Военные Россия Армия
21 февраля 2024, 11:48
ВКС России совершили тысячи вылетов в зоне спецоперации
РИА «Новости»
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Военнослужащие Воздушно-космических сил России проявили в зоне спецоперации отвагу и мастерство. Экипажи участвовали в тысячах боевых вылетов, заявил в Подмосковье президент Владимир Путин.

Президент поприветствовал военнослужащих и заявил, что раз возможности вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям. По словам Владимира Путина, личный состав ВКС России проявил мужество и отвагу в ходе спецоперации.

«Орденом Жукова отмечены боевые заслуги летчиков 15-й бригады армейской авиации. Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», - сказал он.

Президент вручил орден Кутузова 487-му отдельному вертолетному полку. Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации удостоили ордена Суворова.

Церемония награждения прошла на аэродроме Чкаловский. Владимир Путин передал Главному командованию ВКС России список подносной иконы-складня «Спас-Нерукотворный», который разместят в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.

Награды Военные Владимир Путин Щелково Армия
21 февраля 2024, 11:44
Путин наградил воинские части ВКС России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин на аэродроме Чкаловский в Московской области вручил воинским частям Воздушно-космических сил ордена Суворова, Жукова и Кутузова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главу государства встретили министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВКС России Виктор Афзалов. Владимир Путин поднялся на трибуну, поприветствовал военнослужащих и выступил с речью. Затем началось награждение.

Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации отметили орденом Суворова, Отдельный вертолетный полк - орденом Кутузова. Бригаду армейской авиации удостоили ордена Жукова.

ВКС России задействовали в проведении спецоперации на Украине , в Генштабе заявляли о большом вкладе авиации в успех кампании. Минобороны показало ракетные удары штурмовиков Су-25 по военным объектам и технике противника.

Награды Военные Владимир Путин Щелково Армия
19 февраля 2024, 21:33
Суровикина исключили из наблюдательного совета Роскосмоса
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ, который исключает экс-главкома ВКС Сергея Суровикина из числа членов наблюдательного совета Роскосмоса. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Также из совета исключили генерального директора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

Этим же указом Путин назначил командующего космическими войсками Александра Головко и председателя научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина членами наблюдательного совета Роскосмоса в качестве представителей президента.

В августе 2023 года Суровикин был освобожден от должности главкома ВКС, а позже его видели в подмосковном храме.

«Служу отечеству. Больше никаких комментариев», - заявил Суровикин на вопрос, где он сейчас служит.

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы о Суровикине.

Роскосмос Россия Владимир Путин Сергей Суровикин

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