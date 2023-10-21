Подразделения с ударными мини-дронами могут появиться в ВС России

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Ударные мини-беспилотники представляют собой гражданские квадрокоптеры, приспособленные для сброса гранат на противника. Такие БПЛА стали инновационным направлением боевой работы в зоне проведения спецоперации.

«На сегодняшний день подобные дроны являются одним из эффективных и очень гибких средств поражения», - рассказал собеседник агентства.

В первую очередь мини-беспилотники используют для поражения живой силы противника и его опорных пунктов, а также для поражения бронетехники.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк ранее заявила, что российские военные демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Дальность полета этих дронов увеличили до 70 километров.