Подготовка к производству истребителей Checkmate началась в России

Медведев призвал Минобороны устранить проблемы с выплатами довольствия военным

Минобороны и командиры обязаны контролировать регулярную оплату денежного содержания военных. Это то, что гарантировано государством и с чем не должно быть проблем, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими. Кадры с нее он опубликовал в Telegram-канале.

«Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, <…>, но это обязанность Минобороны, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно», - заявил Медведев, сославшись на действующее российское законодательство.

По его словам, в данном вопросе не должны возникать проблемы. Зампред Совбеза выразил надежду на то, что все подразделения будут отслеживать это.

С таким заявлением Медведев выступил перед военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино.

Ранее зампред комитета Госдумы по контролю Алла Полякова рассказала о пакете льгот для военнослужащих по контракту. По ее словам, помимо единовременной выплаты, есть зарплата, надбавки, социальные гарантии и пенсионные права.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья граждан страны, решивших участвовать в спецоперации на Украине в добровольном порядке.