13 ноября 2023, 04:46

Подготовка к производству истребителей Checkmate началась в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российские специалисты начали готовиться к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщило РИА «Новости», сославшись на пресс-службу Ростеха.

Российские специалисты начали готовиться к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщило РИА «Новости» , сославшись на пресс-службу Ростеха.

Как заявили в госкорпорации, в проект внесли изменения, основанные на проведенных ранее работах. Это позволило скорректировать сроки первого вылета.

«Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», - сказали журналистам.

После первой презентации истребителя потенциальных заказчиков попросили дать обратную связь. На основе отзывов изменили стоимость и некоторые технические решения. По словам пресс-службы, это помогло увеличить конкурентоспособность и коммерческую привлекательность Checkmate.Также это снизило технические риски при его создании.

Впервые Checkmate презентовали летом 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Он представляет собой первый в России однодвигательный самолет пятого поколения.

Истребители Россия
10 ноября 2023, 06:12
Снайперы на Марьинском направлении получили специально разработанные для СВО винтовки Raptor
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Разработчики передали снайперам на Марьинском направлении новые винтовки BespokeGun Raptor Tactical .338 LM с уменьшенной отдачей и дальностью поражения до 1850 метров. Представители «Московской оружейной компании» сообщили об этом ТАСС.

Новую винтовку создали специально для нужд спецоперации. Ее выпустили в виде целого комплекса - вместе с индивидуальными боеприпасами, прицелом, приборами наблюдения. Они поражают цели на расстоянии до 1850 метров при кучности стрельбы не больше 0,3 МОА.

«Мы пробовали в работе винтовки разных производителей. Но есть моменты, которые меня как стрелка не устраивают: моя масса тела не позволяет большую отдачу. Здесь отдача минимизирована», - сказала снайпер с позывным Маша.

Весной российская армия приняла на вооружение винтовку Чукавина концерна «Калашников» для ведения боя на малом и среднем расстояниях. Она успешно прошла государственные испытания.

Оружие Армия
09 ноября 2023, 14:52
Медведев призвал Минобороны устранить проблемы с выплатами довольствия военным
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Минобороны и командиры обязаны контролировать регулярную оплату денежного содержания военных. Это то, что гарантировано государством и с чем не должно быть проблем, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими. Кадры с нее он опубликовал в Telegram-канале.

«Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, <…>, но это обязанность Минобороны, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно», - заявил Медведев, сославшись на действующее российское законодательство.

По его словам, в данном вопросе не должны возникать проблемы. Зампред Совбеза выразил надежду на то, что все подразделения будут отслеживать это.

С таким заявлением Медведев выступил перед военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино.

Ранее зампред комитета Госдумы по контролю Алла Полякова рассказала о пакете льгот для военнослужащих по контракту. По ее словам, помимо единовременной выплаты, есть зарплата, надбавки, социальные гарантии и пенсионные права.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья граждан страны, решивших участвовать в спецоперации на Украине в добровольном порядке.

Дмитрий Медведев Россия Армия Деньги Совет безопасности РФ
08 ноября 2023, 14:04
Американский дрон впервые сменил траекторию разведки в районе Крыма
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Базирующийся в Сицилии американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk сменил траекторию полета. Он начал следить за обстановкой в Крыму с территории Болгарии и Турции, а не подлетать к границе России, сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Беспилотник с позывным FORTE10 8 ноября изменил маршрут. Утром RQ-4B Global Hawk стартовал с военно-морской авиабазы НАТО в Сицилии и около 10 часов его засекли над Черным морем. Раньше дрон приближался к границе России в районе Крымского полуострова, но теперь в течение двух часов кружил над территориальными водами Болгарии и Турции.

Журналисты связали эти перемены с решением президента России Владимира Путина организовать регулярное патрулирование акватории Черного моря истребителями-перехватчиками МиГ-31 с комплексами «Кинжал».

RQ-4B Global Hawk регулярно проводил разведку у границ России. В 2019 году его заметили над территорией Донбасса , через год - возле Крыма. Летом 2023 года он подлетел в компании MQ-9 Reaper. На перехват дронов подняли два истребителя.

США Беспилотники Крым
06 ноября 2023, 23:39
Кадыров рассказал о подготовке перешедших в «Ахмат» бывших бойцов «Вагнера»
Читайте нас в: Google Новости
Вошедшие в состав чеченского спецназа «Ахмат» бывшие бойцы частной военной компании «Вагнер» перед выездом на линию соприкосновения проходят тренировки и боевое слаживание с другими военными. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В качестве подтверждения своих слов он опубликовал видео с подготовкой бойцов.

«Прежде чем приступить к выполнению оперативно-боевых задач, парням необходимо пройти боевое слаживание. Это ощутимо повысит их эффективность» - пояснил Кадыров.

Глава Чеченской Республики подчеркнул, что инструкторы добиваются от бойцов глубоких знаний в разных областях, чтобы они могли применить их в зависимости от ситуации, с которыми им придется столкнуться на передовой.

«Спецназ „Ахмат“ берет качеством, а не количеством. Этот факт известен всем. И я рад, что сегодня ряды знаменитого подразделения пополнили бойцы, которые имеют прекрасный боевой опыт, зарекомендовали себя как храбрые и исполнительные воины», - добавил Кадыров.

О переходе в состав чеченского спецназа «Ахмат» бывших бойцов частной военной компании «Вагнер» стало известно в конце октября. Заместитель командира отряда заявил, что бывшие бойцы создали внутри спецназа отряд «Камертон» для участия в специальной военной операции. Он подчеркнул, что среди бывших «музыкантов» оказались не только командиры, но также и бронетанковые группы, артиллеристы, а также основной костяк штурмовых групп.

Рамзан Кадыров Военные

Новости по теме