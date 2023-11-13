Подготовка к производству истребителей Checkmate началась в России
Российские специалисты начали готовиться к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщило РИА «Новости», сославшись на пресс-службу Ростеха.
Российские специалисты начали готовиться к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщило РИА «Новости» , сославшись на пресс-службу Ростеха.
Как заявили в госкорпорации, в проект внесли изменения, основанные на проведенных ранее работах. Это позволило скорректировать сроки первого вылета.
«Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», - сказали журналистам.
После первой презентации истребителя потенциальных заказчиков попросили дать обратную связь. На основе отзывов изменили стоимость и некоторые технические решения. По словам пресс-службы, это помогло увеличить конкурентоспособность и коммерческую привлекательность Checkmate.Также это снизило технические риски при его создании.
Впервые Checkmate презентовали летом 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Он представляет собой первый в России однодвигательный самолет пятого поколения.