Партию отремонтированных БМП-2 поставили в российские войска

«„560-й БТРЗ“ (бронетанковый ремонтный завод. - прим. ред.) холдинга <…> отправил заказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта», - сообщили представители «Высокоточных комплексов».

В пресс-службе обратили внимание, что в минувшем октябре предприятие, расположенное в Амурской области, отремонтировало столько же техники, сколько фактически поставило за весь прошлый год.

Во время работ у боевых машин полностью отремонтировали либо заменили на новые все основные узлы и агрегаты. Кроме того, сотрудники завода оснастили БМП-2 специальными креплениями для оперативной установки комплектов дополнительной защиты.

«Выражаю благодарность сотрудникам 560 БТРЗ за самоотверженный труд и высокий профессионализм и самоотдачу», - отметил исполняющий обязанности исполнительного директора завода Андрей Дорничев.

Он отметил, что на фоне значительно выросших параметров ГОЗ и увеличившейся нагрузки предприятие расширило штат и увеличило заработную плату рабочих. За последние месяцы завод принял на работу около 100 человек.

«Мы готовы трудоустроить еще более 100 человек. Требуются токари, слесари, инженеры-конструкторы. Ждем специалистов всех рабочих профессий», - заключил Дорничев.