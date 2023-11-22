22 ноября 2023, 13:05

Партию отремонтированных БМП-2 поставили в российские войска

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Российские войска получили партию отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«„560-й БТРЗ“ (бронетанковый ремонтный завод. - прим. ред.) холдинга <…> отправил заказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта», - сообщили представители «Высокоточных комплексов».

В пресс-службе обратили внимание, что в минувшем октябре предприятие, расположенное в Амурской области, отремонтировало столько же техники, сколько фактически поставило за весь прошлый год.

Во время работ у боевых машин полностью отремонтировали либо заменили на новые все основные узлы и агрегаты. Кроме того, сотрудники завода оснастили БМП-2 специальными креплениями для оперативной установки комплектов дополнительной защиты.

«Выражаю благодарность сотрудникам 560 БТРЗ за самоотверженный труд и высокий профессионализм и самоотдачу», - отметил исполняющий обязанности исполнительного директора завода Андрей Дорничев.

Он отметил, что на фоне значительно выросших параметров ГОЗ и увеличившейся нагрузки предприятие расширило штат и увеличило заработную плату рабочих. За последние месяцы завод принял на работу около 100 человек.

«Мы готовы трудоустроить еще более 100 человек. Требуются токари, слесари, инженеры-конструкторы. Ждем специалистов всех рабочих профессий», - заключил Дорничев.

Россия Оружие Армия
18 ноября 2023, 13:48
Боевые корабли ТОФ прибыли в индийский порт Вишакхапатнам
Пресс-служба Минобороны
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Боевые корабли Тихоокеанского флота России (ТОФ) осуществили деловой заход в индийский порт Вишакхапатнам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля „Адмирал Трибуц“ и среднего морского танкера „Печенга“ <…> прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам», - говорится в сообщении.

Заход состоялся в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корабли торжественно встретили на главной базе восточного флота ВМС Индии. Моряки смогут принять участие в протокольных, спортивных, культурных мероприятиях.

Корабли останутся в порту до 20 ноября.

Ранее, 12 ноября, стало известно, что два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России - «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» - и танкер «Печенег» впервые за полвека зашли в порт Бангладеш. Они пришвартовались в порту Читтатонг, главной морской гавани государства.

Индия Корабли
18 ноября 2023, 05:17
Стало известного имя нового начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ
РИА «Новости»
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На должность начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России назначили генерал-лейтенанта Дмитрия Клименко. Об этом сообщило издание «Красная звезда», разместившее интервью с военным.

В интервью Клименко представили как начальника ракетных войск и артиллерии ВС России. Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, на этом посту он служил с 2011 года.

Клименко в 1991 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, служил в разных частях армии и флота. Участвовал в двух чеченских войнах, в 2000 году Клименко присвоили звание Героя России.

Звание генерал-лейтенанта Дмитрий Клименко получил 9 ноября 2023 года. Указ подписал президент России Владимир Путин. Генеральские погоны помимо Клименко получили еще 43 офицера.

На должность начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России назначили генерал-лейтенанта Дмитрия Клименко. Об этом сообщило издание «Красная звезда» , разместившее интервью с военным.

Армия
17 ноября 2023, 10:25
Обвинения России в «ядерной риторике» в Кремле назвали безумными
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Россия не манипулирует ядерным оружием и ответственно относится к своим возможностям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения Запада безумными. Он заявил об этом в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Мы слышим абсолютно безумные обвинения [в адрес] России в том, что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну. Это абсолютно я считаю просто вот именно безумием, недопустимым», - сказал он.

Такие заявления, по словам Дмитрия Пескова, за последний год стали звучать все чаще. Он отверг обвинения и заявил, что Россия, будучи огромной и сильной страной, ответственно подошла к тому, чем обладает.

Ядерное оружие
17 ноября 2023, 09:49
«Ростех» создал модуль дистанционного управления танковым пулеметом
РИА «Новости»
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Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) корпорации «Ростех» создал платформы дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ. Четыре устройства уже передали в зону СВО, еще пять отправят до конца года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Камеры высокого разрешения Full HD с 30-кратным зумом, установленные на модуль, позволяют наблюдать и точно поражать цель, притом оператор, управляющий платформой, может находиться на расстоянии до километра. Он использует терминал, состоящий из ЖК-монитора и джойстика.

Есть возможность дооснастить изделие тепловизионным модулем и прибором ночного видения.

Платформу создали в этом году специалисты ставропольского завода «Сигнал», входящего в КРЭТ, по прямому запросу участников СВО. На все работы ушло лишь два месяца. В процессе создания участвовали будущие пользователи модулей. Изделие испытали на полигонах, и уже проверили в реальной боевой обстановке.

Платформы дистанционного управления пулеметом ПКТ получил 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк. Подразделение направило разработчикам благодарственное письмо. Один из военнослужащих отметил, что устройства «хорошо себя зарекомендовали, с лучшей стороны показали себя в бою».

Ростех Оружие Армия

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