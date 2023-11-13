Партию боевых самолетов Checkmate произведут в 2026 году
Производство самолетов нового типа повысит боевой потенциал России. Об этом в своем Telegram-канале написал первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
«Производство нового типа боевых самолетов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России», - отметил он.
Бондарев напомнил, что госкорпорация «Ростех» начала подготовку к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Установочную партию планируют произвести в 2026 году. Впервые Checkmate презентовали летом 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС.
Спрос на российское оружие за границей сохраняется вопреки санкциям и попыткам дискредитации России. Продукцию военного назначения экспортируют с соблюдением графика отгрузок и договоренностей с иностранными партнерами. Портфель оружейных заказов держится на стабильно высоком уровне - 50–55 миллиардов долларов.
Ранее Ростех сообщил о разработке передовой 80-миллиметровой авиационной ракеты нового поколения. Она сочетает в себе свойства двух видов боеприпасов.