Партию боевых самолетов Checkmate произведут в 2026 году

«Шах и мат». Новый истребитель Checkmate станет самым маневренным

Российские авиазаводы приступили к подготовке выпуска первых образцов истребителя Checkmate. О том, что из себя представляет самолет и какими преимуществами он обладает, «360» рассказал военный историк и директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

Легкий и маневренный Он обратил внимание на легкость и маневренность нового самолета. По словам эксперта, свое название «шах и мат» истребитель получил не просто так: он сможет сочетать в себе как серьезные боевые функции, так и относительно недорогое производство.

«„Шах и мат“ - переводится с английского название этого самолета. Изготовлен по технологии стелс и имеет один двигатель. При одном двигателе он легче, чем Су-57 и значительно более дешевый с учетом того, что один двигатель», - отметил Кнутов.

Военный историк обратил внимание, что новый истребитель сможет нести на себе вооружение с самолета Су-57.

«Полагаю, что линейка вооружений будет совместима у Су-57 и Checkmate, чтобы удешевить производство оружия, и при этом оно было достаточно современным и универсальным», - добавил он.

Новейшие системы проектирования Кнутов также заявил, что при разработке Checkmate авиаконструкторы использовали 3D- моделирование.

«Сейчас особенность заключается в том, что мы используем, как и американцы, новые системы проектирования - 3D-моделирование. Они очень эффективны, и за счет этого удается сократить сроки проектирования и сроки реализации», - заключил военный эксперт.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что опытный образец Checkmate может появиться в России до конца 2025 года. Специалисты Ростеха уже передали всю необходимую документацию на завод-изготовитель.