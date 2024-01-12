Открытие пункта базирования кораблей ВМФ РФ в Абхазии запланировали на 2024 год

Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться объект, пока не идут. На данном этапе запустили проектировку пункта.

«Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно», - отметил Шамба.

По его словам, возведение пункта базирования российских кораблей в Абхазии отвечает духу соглашения о стратегическом партнерстве и союзничестве. Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и они выполняются.

«С 2008 года у нас нет инцидентов с захватом судов в море, спокойна ситуация и в приграничном районе», - подчеркнул секретарь Совбеза.

Абхазия в 2023 году стала одним из самых желанных направлений для путешествий среди россиян. Ее посетили 8% туристов из РФ.