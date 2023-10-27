Российские артиллерийские орудия, по словам автора статьи, существенно уступили натовским образцам в дальности стрельбы. Американская М777, польский Krab и французский Caesar рассчитаны на поражение с расстояния 30-40 километров, высокоточные системы - до 70 километров. Это осложнило ведение контрбатарейной борьбы.

«У нас не так много орудий, которые могут сравниться с 155-миллиметровыми гаубицами западного производства. <…> Разве что САУ „Малка“ бьет активно-реактивным на 47 километров. У других меньше», - заявил офицер первого армейского корпуса с позывным Клим.

Западной технике противопоставили разведывательные, ударные и универсальные БПЛА. Например, последние модификации «Ланцета» преодолевали 70 километров, предыдущие - до 50. Ростех завершил госиспытания и подготовился к серийному выпуску САУ «Коалиция-СВ» дальностью поражения 70-80 километров.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский ранее указывал, что новая установка получила важные преимущества с военно-тактической точки зрения. Например, «Коалицию-СВ» снабдили автоматизированной системой управления наведением.