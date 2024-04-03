Офицер назвал геймеров лучшими операторами БПЛА

«Это ему это очень сильно поможет. Вот у меня есть такие парни, у которых моторика рук очень сразу развита за счет этого. Поэтому это вообще идеальные парни, побольше бы таких здесь. Очень помогает, если игрался там в игрушки», - сказал он.

Военнослужащий посоветовал родителям не волноваться слишком сильно, если их сын-подросток много времени проводит за компьютером. Сам Бошка до мобилизации работал трактористом. Он заявил, что за последние полтора года методы ведения боевых действий в техническом плане сильно изменились, и теперь всю основную работу стали выполнять посредством беспилотников.

Российские беспилотники «Ланцет» и «Орлан» признали на Украине серьезной угрозой. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что военные жаловались на атаки с их применением.